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Симоньян анонсировала выход сборника "Поэзия русской зимы" - РИА Новости, 28.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:40 28.06.2024 (обновлено: 23:02 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/simonyan-1956237802.html
Симоньян анонсировала выход сборника "Поэзия русской зимы"
Симоньян анонсировала выход сборника "Поэзия русской зимы" - РИА Новости, 28.06.2024
Симоньян анонсировала выход сборника "Поэзия русской зимы"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на втором международном фестивале документального кино "RT.Док: Время РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:40
2024-06-28T23:02
культура
москва
маргарита симоньян
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на втором международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев", анонсировала выход книги "Поэзия русской зимы", передает корреспондент РИА Новости. &quot;Поэзия русского лета&quot; — это сборник поэтов, который наш телеканал издал, пишущих с СВО и о СВО. Сейчас мы уже готовим второй сборник &quot;Поэзия русской зимы&quot;, — отметила она.Редакция RT в октябре 2022 года на поэтическом вечере ZOV в Москве презентовала сборник стихов "Поэzия русского лета". В него вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года. Среди авторов — Анна Ревякина, Семен Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева и Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильей Пожаровым.
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москва, маргарита симоньян
Культура, Москва, Маргарита Симоньян
Симоньян анонсировала выход сборника "Поэзия русской зимы"

Симоньян объявила на фестивале RT.Док о выходе книги "Поэзия русской зимы"

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на втором международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев", анонсировала выход книги "Поэзия русской зимы", передает корреспондент РИА Новости.
«

"Поэзия русского лета" — это сборник поэтов, который наш телеканал издал, пишущих с СВО и о СВО. Сейчас мы уже готовим второй сборник "Поэзия русской зимы", — отметила она.

Редакция RT в октябре 2022 года на поэтическом вечере ZOV в Москве презентовала сборник стихов "Поэzия русского лета". В него вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года.
Среди авторов — Анна Ревякина, Семен Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева и Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильей Пожаровым.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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26 ноября 2023, 21:47
 
КультураМоскваМаргарита Симоньян
 
 
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