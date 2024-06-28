https://ria.ru/20240628/simonyan-1956237802.html

Симоньян анонсировала выход сборника "Поэзия русской зимы"

Симоньян анонсировала выход сборника "Поэзия русской зимы" - РИА Новости, 28.06.2024

Симоньян анонсировала выход сборника "Поэзия русской зимы"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на втором международном фестивале документального кино "RT.Док: Время РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:40

2024-06-28T22:40

2024-06-28T23:02

культура

москва

маргарита симоньян

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на втором международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев", анонсировала выход книги "Поэзия русской зимы", передает корреспондент РИА Новости. "Поэзия русского лета" — это сборник поэтов, который наш телеканал издал, пишущих с СВО и о СВО. Сейчас мы уже готовим второй сборник "Поэзия русской зимы", — отметила она.Редакция RT в октябре 2022 года на поэтическом вечере ZOV в Москве презентовала сборник стихов "Поэzия русского лета". В него вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года. Среди авторов — Анна Ревякина, Семен Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева и Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильей Пожаровым.

https://ria.ru/20231126/simonyan-1911988400.html

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москва, маргарита симоньян