Симоньян анонсировала выход сборника "Поэзия русской зимы"
Симоньян объявила на фестивале RT.Док о выходе книги "Поэзия русской зимы"
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на втором международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев", анонсировала выход книги "Поэзия русской зимы", передает корреспондент РИА Новости.
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"Поэзия русского лета" — это сборник поэтов, который наш телеканал издал, пишущих с СВО и о СВО. Сейчас мы уже готовим второй сборник "Поэзия русской зимы", — отметила она.
Редакция RT в октябре 2022 года на поэтическом вечере ZOV в Москве презентовала сборник стихов "Поэzия русского лета". В него вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года.
Среди авторов — Анна Ревякина, Семен Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева и Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильей Пожаровым.
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