https://ria.ru/20240628/shtrafy-1956233199.html

В Севастополе через десять дней введут штрафы за недопуск в укрытие

В Севастополе через десять дней введут штрафы за недопуск в укрытие - РИА Новости, 28.06.2024

В Севастополе через десять дней введут штрафы за недопуск в укрытие

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ об ответственности за недопуск людей в капитальные строения различной формы собственности, он вступит в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T21:59

2024-06-28T21:59

2024-06-28T22:19

севастополь

украина

россия

михаил развожаев

следственный комитет россии (ск рф)

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ об ответственности за недопуск людей в капитальные строения различной формы собственности, он вступит в силу через 10 дней после опубликования, сообщила пресс-служба правительства города. В Севастополе будут введены штрафы за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах собственности, для юрлиц он составит до 300 тысяч рублей, сообщил ранее Развожаев. "Михаил Развожаев подписал указ о свободном допуске людей в капитальные объекты всех форм собственности во время воздушной тревоги... при сигналах "Внимание всем! Воздушная тревога!", а также "Баллистика!" (предприниматели и собственники – ред.) обязаны предоставлять гражданам доступ в объекты капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено) ...для кратковременного укрытия от поражающих элементов при обстрелах со стороны вооружённых формирований Украины и (или) действиях террористической направленности, а также при пресечении указанных действий правомерными действиями", - говорится в сообщении на сайте правительства. В случае нарушения будут применяться штрафные санкции, в частности, физические лица будут штрафоваться от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 10 до 50 тысяч рублей, юридические лица - от 100 до 300 тысяч рублей. Указ не распространяется на квартиры в многоквартирных домах, домовладения, военные и специальные объекты, режимные объекты, объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объекты энергетики, объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, дошкольные образовательные организации, а также общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в период учебно-воспитательного процесса, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стационарные учреждения социального обслуживания, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Указ вступает в силу через 10 дней после его опубликования, отмечено в сообщении. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954885343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, украина, россия, михаил развожаев, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms