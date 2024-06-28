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Суд оштрафовал блогера Варламова* на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 28.06.2024
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10:46 28.06.2024 (обновлено: 10:52 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/shtraf-1956042454.html
Суд оштрафовал блогера Варламова* на 50 тысяч рублей
Суд оштрафовал блогера Варламова* на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 28.06.2024
Суд оштрафовал блогера Варламова* на 50 тысяч рублей
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:46
2024-06-28T10:52
россия
москва
илья варламов
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Варламова Илью Александровича виновным… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей",- огласила решение судья. Согласно материалам дела, протокол на блогера составили по факту размещения на его YouTube-канале "Варламов" видеозаписи от 24 марта 2023 года, в которой "содержатся публичные высказывания, направленные на дискредитацию армии".Представитель блогера не ответил на вопрос судьи, признает ли Варламов вину, но сказал, что срок привлечения к административной ответственности истек и в связи с этим нужно прекратить производство по административному делу.По его словам, видеозапись в настоящий момент заблокирована и пользователи не могут ее просмотреть. Юрист отказался дать комментарий корреспонденту РИА Новости.До этого суды уже штрафовали Варламова* за нарушения закона об иноагентах. Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался добиться в суде признания данного решения незаконным, однако получил отказ. Позже апелляция утвердила постановление суда первой инстанции.* Лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html
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россия, москва, илья варламов, происшествия
Россия, Москва, Илья Варламов, Происшествия
Суд оштрафовал блогера Варламова* на 50 тысяч рублей

Суд оштрафовал блогера Илью Варламова на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБлогер Илья Варламов
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Варламова Илью Александровича виновным… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей",- огласила решение судья.
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Согласно материалам дела, протокол на блогера составили по факту размещения на его YouTube-канале "Варламов" видеозаписи от 24 марта 2023 года, в которой "содержатся публичные высказывания, направленные на дискредитацию армии".
Представитель блогера не ответил на вопрос судьи, признает ли Варламов вину, но сказал, что срок привлечения к административной ответственности истек и в связи с этим нужно прекратить производство по административному делу.
По его словам, видеозапись в настоящий момент заблокирована и пользователи не могут ее просмотреть. Юрист отказался дать комментарий корреспонденту РИА Новости.
До этого суды уже штрафовали Варламова* за нарушения закона об иноагентах.
Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался добиться в суде признания данного решения незаконным, однако получил отказ. Позже апелляция утвердила постановление суда первой инстанции.
* Лицо, признанное иноагентом в России
Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
На Варламова* составили протокол за дискредитацию армии России
30 мая, 11:55
 
РоссияМоскваИлья ВарламовПроисшествия
 
 
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