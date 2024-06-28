https://ria.ru/20240628/shtraf-1956042454.html

Суд оштрафовал блогера Варламова* на 50 тысяч рублей

Суд оштрафовал блогера Варламова* на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 28.06.2024

Суд оштрафовал блогера Варламова* на 50 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:46

2024-06-28T10:46

2024-06-28T10:52

россия

москва

илья варламов

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Варламова Илью Александровича виновным… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей",- огласила решение судья. Согласно материалам дела, протокол на блогера составили по факту размещения на его YouTube-канале "Варламов" видеозаписи от 24 марта 2023 года, в которой "содержатся публичные высказывания, направленные на дискредитацию армии".Представитель блогера не ответил на вопрос судьи, признает ли Варламов вину, но сказал, что срок привлечения к административной ответственности истек и в связи с этим нужно прекратить производство по административному делу.По его словам, видеозапись в настоящий момент заблокирована и пользователи не могут ее просмотреть. Юрист отказался дать комментарий корреспонденту РИА Новости.До этого суды уже штрафовали Варламова* за нарушения закона об иноагентах. Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался добиться в суде признания данного решения незаконным, однако получил отказ. Позже апелляция утвердила постановление суда первой инстанции.* Лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html

https://ria.ru/20240530/varlamov-1949312218.html

россия

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, илья варламов, происшествия