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В Севастополе предупредили о мошеннических схемах украинских спецслужб - РИА Новости, 28.06.2024
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14:14 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/sevastopol-1956108222.html
В Севастополе предупредили о мошеннических схемах украинских спецслужб
В Севастополе предупредили о мошеннических схемах украинских спецслужб - РИА Новости, 28.06.2024
В Севастополе предупредили о мошеннических схемах украинских спецслужб
Мошенники, в том числе используемые украинскими спецслужбами, рассылают поддельные письма о якобы проводимых внеплановых проверках со стороны органов ФСБ,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:14
2024-06-28T14:14
севастополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Мошенники, в том числе используемые украинскими спецслужбами, рассылают поддельные письма о якобы проводимых внеплановых проверках со стороны органов ФСБ, предупредила антитеррористическая комиссия Севастополя. "Мошенники, в том числе используемые украинскими спецслужбами, продолжают рассылать с поддельных аккаунтов руководителей органов власти, организаций и учреждений города Севастополя письма о якобы проводимых внеплановых проверках со стороны органов ФСБ России. Несмотря на наличие символики и схожих реквизитов органов власти, в частности, ФСБ, речь идет о фейках", - говорится в сообщении. По данным комиссии, затем получателям таких писем поступают звонки, в результате которых злоумышленники завладевают данными человека, включая доступ к электронным сервисам, его деньгам на банковских счетах. "Далее жертву часто заставляют совершать преступления террористического характера, обещая вернуть всё похищенное", - подчеркнули в комиссии.
https://ria.ru/20240625/moshenniki-1955263932.html
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севастополь
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севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Севастополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Севастополе предупредили о мошеннических схемах украинских спецслужб

В Севастополе рассказали, что мошенники рассылают фейки о проверках ФСБ

© iStock.com / shapechargeМужчина работает за ноутбуком в офисе
Мужчина работает за ноутбуком в офисе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© iStock.com / shapecharge
Мужчина работает за ноутбуком в офисе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Мошенники, в том числе используемые украинскими спецслужбами, рассылают поддельные письма о якобы проводимых внеплановых проверках со стороны органов ФСБ, предупредила антитеррористическая комиссия Севастополя.
"Мошенники, в том числе используемые украинскими спецслужбами, продолжают рассылать с поддельных аккаунтов руководителей органов власти, организаций и учреждений города Севастополя письма о якобы проводимых внеплановых проверках со стороны органов ФСБ России. Несмотря на наличие символики и схожих реквизитов органов власти, в частности, ФСБ, речь идет о фейках", - говорится в сообщении.
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По данным комиссии, затем получателям таких писем поступают звонки, в результате которых злоумышленники завладевают данными человека, включая доступ к электронным сервисам, его деньгам на банковских счетах.
"Далее жертву часто заставляют совершать преступления террористического характера, обещая вернуть всё похищенное", - подчеркнули в комиссии.
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СевастопольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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