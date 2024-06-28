https://ria.ru/20240628/sevastopol-1956108222.html

В Севастополе предупредили о мошеннических схемах украинских спецслужб

В Севастополе предупредили о мошеннических схемах украинских спецслужб - РИА Новости, 28.06.2024

В Севастополе предупредили о мошеннических схемах украинских спецслужб

Мошенники, в том числе используемые украинскими спецслужбами, рассылают поддельные письма о якобы проводимых внеплановых проверках со стороны органов ФСБ,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:14

2024-06-28T14:14

2024-06-28T14:14

севастополь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Мошенники, в том числе используемые украинскими спецслужбами, рассылают поддельные письма о якобы проводимых внеплановых проверках со стороны органов ФСБ, предупредила антитеррористическая комиссия Севастополя. "Мошенники, в том числе используемые украинскими спецслужбами, продолжают рассылать с поддельных аккаунтов руководителей органов власти, организаций и учреждений города Севастополя письма о якобы проводимых внеплановых проверках со стороны органов ФСБ России. Несмотря на наличие символики и схожих реквизитов органов власти, в частности, ФСБ, речь идет о фейках", - говорится в сообщении. По данным комиссии, затем получателям таких писем поступают звонки, в результате которых злоумышленники завладевают данными человека, включая доступ к электронным сервисам, его деньгам на банковских счетах. "Далее жертву часто заставляют совершать преступления террористического характера, обещая вернуть всё похищенное", - подчеркнули в комиссии.

https://ria.ru/20240625/moshenniki-1955263932.html

https://ria.ru/20240603/agenty-1950162281.html

севастополь

россия

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Дарья Буймова

севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия