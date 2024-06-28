https://ria.ru/20240628/seredyuk-1956187216.html

Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело

Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело - РИА Новости, 28.06.2024

Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело

Врио главы Кузбасса Илья Середюк признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело, так как нужно сохранить набранный темп развития региона. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:48

2024-06-28T17:48

2024-06-28T17:48

политика

россия

илья середюк

кемеровская область

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Врио главы Кузбасса Илья Середюк признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело, так как нужно сохранить набранный темп развития региона. "Сегодня в новом статусе мне и тяжело, и с другой стороны, легко. Тяжело, потому что необходимо в Кузбассе сохранить тот темп, которые был задан Сергеем Евгеньевичем Цивилевым в прежние годы его руководства регионом. И этот темп нужно еще и приумножить", - сказал он в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС. "А легко, потому что все совместные планы мы согласовывали с общественностью, с людьми, советовались с ведущими учеными нашей страны", - добавил Середюк. Он заверил, что управленческая команда Кузбасса готова к работе.

https://ria.ru/20240628/putin-1956182685.html

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, илья середюк, кемеровская область