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Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело
Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело - РИА Новости, 28.06.2024
Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело
Врио главы Кузбасса Илья Середюк признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело, так как нужно сохранить набранный темп развития региона. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:48
2024-06-28T17:48
2024-06-28T17:48
политика
россия
илья середюк
кемеровская область
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Врио главы Кузбасса Илья Середюк признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело, так как нужно сохранить набранный темп развития региона. "Сегодня в новом статусе мне и тяжело, и с другой стороны, легко. Тяжело, потому что необходимо в Кузбассе сохранить тот темп, которые был задан Сергеем Евгеньевичем Цивилевым в прежние годы его руководства регионом. И этот темп нужно еще и приумножить", - сказал он в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС. "А легко, потому что все совместные планы мы согласовывали с общественностью, с людьми, советовались с ведущими учеными нашей страны", - добавил Середюк. Он заверил, что управленческая команда Кузбасса готова к работе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, илья середюк, кемеровская область
Политика, Россия, Илья Середюк, Кемеровская область
Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело
Врио главы Кузбасса рассказал, почему ему на новом посту и легко, и тяжело