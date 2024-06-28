Рейтинг@Mail.ru
Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/seredyuk-1956187216.html
Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело
Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело - РИА Новости, 28.06.2024
Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело
Врио главы Кузбасса Илья Середюк признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело, так как нужно сохранить набранный темп развития региона. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:48
2024-06-28T17:48
политика
россия
илья середюк
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599905679_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_789b856f8187bc3ce2c399df3e46f797.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Врио главы Кузбасса Илья Середюк признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело, так как нужно сохранить набранный темп развития региона. "Сегодня в новом статусе мне и тяжело, и с другой стороны, легко. Тяжело, потому что необходимо в Кузбассе сохранить тот темп, которые был задан Сергеем Евгеньевичем Цивилевым в прежние годы его руководства регионом. И этот темп нужно еще и приумножить", - сказал он в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС. "А легко, потому что все совместные планы мы согласовывали с общественностью, с людьми, советовались с ведущими учеными нашей страны", - добавил Середюк. Он заверил, что управленческая команда Кузбасса готова к работе.
https://ria.ru/20240628/putin-1956182685.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599905679_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7e011ccdd65c3b7d1d400e15e0038a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, илья середюк, кемеровская область
Политика, Россия, Илья Середюк, Кемеровская область
Врио главы Кузбасса признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело

Врио главы Кузбасса рассказал, почему ему на новом посту и легко, и тяжело

© Фото : Администрация города КемеровоИлья Середюк
Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Администрация города Кемерово
Илья Середюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Врио главы Кузбасса Илья Середюк признался, что в новой должности ему и легко, и тяжело, так как нужно сохранить набранный темп развития региона.
"Сегодня в новом статусе мне и тяжело, и с другой стороны, легко. Тяжело, потому что необходимо в Кузбассе сохранить тот темп, которые был задан Сергеем Евгеньевичем Цивилевым в прежние годы его руководства регионом. И этот темп нужно еще и приумножить", - сказал он в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
"А легко, потому что все совместные планы мы согласовывали с общественностью, с людьми, советовались с ведущими учеными нашей страны", - добавил Середюк.
Он заверил, что управленческая команда Кузбасса готова к работе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Путин оценил работу Цивилева на посту главы Кузбасса
Вчера, 17:32
 
ПолитикаРоссияИлья СередюкКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала