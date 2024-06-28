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В ДНР женщина погибла при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ
В ДНР женщина погибла при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
В ДНР женщина погибла при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ
Мирная жительница погибла в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на поселок Красный Партизан, сообщило представительство... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:31
2024-06-28T23:31
2024-06-28T23:31
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на поселок Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 июня по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Красный Партизан: сброс ВОП с БПЛА: по улице Гагарина, 9 погибла женщина 1961 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 20.30 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Красный Партизан.
https://ria.ru/20240627/zapad-1955906285.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В ДНР женщина погибла при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ
При сбросе взрывоопасного предмета на поселок Красный Партизан погибла женщина