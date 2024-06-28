https://ria.ru/20240628/sber-1956083945.html

В Донецке открыли первое полноформатное отделение Сбербанка

В Донецке открыли первое полноформатное отделение Сбербанка - РИА Новости, 28.06.2024

В Донецке открыли первое полноформатное отделение Сбербанка

Первое полноформатное отделение Сбербанка начало работу в столице Донецкой Народной Республики, его клиенты - как розничные, так и корпоративные - смогут... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:12

2024-06-28T13:12

2024-06-28T13:12

экономика

коммерческая недвижимость

донецкая народная республика

донецк

луганская народная республика

станислав кузнецов

денис пушилин

сбербанк россии

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Первое полноформатное отделение Сбербанка начало работу в столице Донецкой Народной Республики, его клиенты - как розничные, так и корпоративные - смогут получать практически любые банковские продукты и услуги, заявил на церемонии открытия зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Сегодня для всей команды "Сбера" праздник - мы открываем свой первый полноформатный новый офис в Донецке. Сегодня же будут открыты несколько офисов еще в ЛНР, но первым мы открываем офис здесь, в Донецке. Важно, что здесь есть все продукты для наших розничных и корпоративных клиентов. Сегодня жители Донбасса в таких офисах смогут получать практически любые продукты", - сказал Кузнецов. Он добавил, что в текущий момент еще 8 офисов находятся в режиме проведения в сжатые сроки строительно-монтажных работ и будут открыты в ближайшее время. Всего в ДНР до конца года планируют открыть не менее 20 отделений Сбербанка. На церемонии открытия также присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что запуск полноформатной работы банка положительно повлияет на здоровую конкуренцию в республике и развитие экономики. "Когда своими достижениями, прорывами, возможно и технологическими, мы видим, что банки конкурируют, когда сейчас для нашего предпринимательского сообщества будет представлен целый спектр услуг и возможностей развивать свой бизнес, это повлияет на развитие наших предприятий, позволит развивать экономику и в конце-концов наполнять бюджет, что для нас критически важно. Несмотря на то, что еще пока что не закончена специальная военная операция, это позволяет уже сейчас выстраивать и менять структуру экономики", - отметил Пушилин. В Сбербанке также отметили, что в ближайшее время будут открыты и центры компетенций для обучения сотрудников в ДНР, в открытом же отделении сейчас задействовано 16 сотрудников, четверо из которых дончане. Ранее в "Сбере" сообщали, что в новых регионах уже работает 42 точки присутствия банка, среди которых 13 мобильных офисов, а в ближайшее время откроются полноформатные отделения в ДНР и ЛНР, в которых розничным и корпоративным клиентам будут доступны все продукты, услуги и операции.

https://ria.ru/20231025/sberbank-1905091269.html

https://ria.ru/20240625/bank-1955385388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, коммерческая недвижимость, донецкая народная республика, донецк, луганская народная республика, станислав кузнецов, денис пушилин, сбербанк россии, сбер