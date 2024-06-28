ЕС расширил санкции против России
ЕС добавил в список антироссийских санкций два физлица и четыре организации
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Евросоюз вновь расширил списки персональных санкций против России по Украине, добавлены два физлица и четыре организации, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале ЕС документа.
"Решение вступает в силу в день публикации", - указано в документе.
В число новых фигурантов европейских санкций, в частности, попали крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и его гендиректор Михаил Концерев. В ЕС утверждают, что "Трансконтейнер" и его руководитель могли "перевозить технику и боеприпасы в интересах ВС РФ" и этой деятельностью якобы участвуют в "дестабилизации Украины".
Второй фигурант - владелец ООО "Титул" Дмитрий Белоглазов, а также его компания. В Совете ЕС утверждают, что Белоглазов является владельцем ООО "Титул" и в этом качестве якобы мог "способствовать обходу европейских санкций".
Кроме того, за якобы обход санкций в список внесены еще две компании: АО "Илиадис" и МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед"
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.