https://ria.ru/20240628/sanktsii-1956108818.html

ЕС расширил санкции против России

ЕС расширил санкции против России - РИА Новости, 28.06.2024

ЕС расширил санкции против России

Евросоюз вновь расширил списки персональных санкций против России по Украине, добавлены два физлица и четыре организации, следует из опубликованного в пятницу в РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:17

2024-06-28T14:17

2024-06-28T14:45

россия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Евросоюз вновь расширил списки персональных санкций против России по Украине, добавлены два физлица и четыре организации, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале ЕС документа."Решение вступает в силу в день публикации", - указано в документе.В число новых фигурантов европейских санкций, в частности, попали крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и его гендиректор Михаил Концерев. В ЕС утверждают, что "Трансконтейнер" и его руководитель могли "перевозить технику и боеприпасы в интересах ВС РФ" и этой деятельностью якобы участвуют в "дестабилизации Украины".Второй фигурант - владелец ООО "Титул" Дмитрий Белоглазов, а также его компания. В Совете ЕС утверждают, что Белоглазов является владельцем ООО "Титул" и в этом качестве якобы мог "способствовать обходу европейских санкций".Кроме того, за якобы обход санкций в список внесены еще две компании: АО "Илиадис" и МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед"В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240628/sanktsii-1955979569.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире