https://ria.ru/20240628/sanktsii-1956002028.html

Сербия не поддержит санкции против России, заявил Вулин

Сербия не поддержит санкции против России, заявил Вулин - РИА Новости, 28.06.2024

Сербия не поддержит санкции против России, заявил Вулин

Сербия не станет поддерживать санкции Запада против России и терять друга, который поддерживал ее веками, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:17

2024-06-28T08:17

2024-06-28T08:17

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александр вулин

жозеп боррель

александр вучич

евросоюз

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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Сербия не станет поддерживать санкции Запада против России и терять друга, который поддерживал ее веками, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на встрече с главами МИД стран Западных Балкан в конце мая, что "близкие связи с Россией несовместимы с европейской интеграцией". Президент Сербии Александр Вучич сетовал многократно, что требование о введении санкций против РФ звучит на каждой встрече с западными политиками. "К многочисленным условиям, которые Сербия должна выполнить ради членства в ЕС, добавилось и требование, чтобы Сербия ввела санкции против РФ. За отказ от исторически самого надежного друга нам открыли бы какую-то главу (переговорной платформы о вступлении в ЕС – ред.), после чего в другой главе нас бы встретило требование об упразднении Республики Сербской Боснии и Герцеговины, если бы приняли и это, то и глава номер 35 с требованием о признании так называемого Косово", - цитирует пресс-служба Вулина. Замглавы правительства подчеркнул, что Сербия – самостоятельная и свободная страна, "что с трудом можно сказать о многочисленных членах" ЕС. "Поэтому не введем санкции против РФ и не потеряем друга, который веками не допускал того, чтобы Сербия была утрачена. Если Сербия нужна ЕС хотя бы настолько, насколько Молдавия, пусть перестанут требовать от нас то, чего мы не можем им дать", - подытожил зампред сербского камина. В минувший вторник в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240625/rossiya-1955418420.html

https://ria.ru/20231031/vuchich-1906480910.html

https://ria.ru/20240625/serbiya-1955423819.html

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Варвара Скокшина

в мире, сербия, россия, молдавия, александр вулин, жозеп боррель, александр вучич, евросоюз