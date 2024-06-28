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Лидеры ЕС предложили новый режим санкций против России - РИА Новости, 28.06.2024
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02:41 28.06.2024 (обновлено: 10:45 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/sanktsii-1955979569.html
Лидеры ЕС предложили новый режим санкций против России
Лидеры ЕС предложили новый режим санкций против России - РИА Новости, 28.06.2024
Лидеры ЕС предложили новый режим санкций против России
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:41
2024-06-28T10:45
россия
евросоюз
в мире
евросовет
санкции в отношении россии
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России."В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций", — говорится в итоговом документе.После начала спецоперации западные страны усилили давление на Москву. В ЕС действуют режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России".Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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россия, евросоюз, в мире, евросовет, санкции в отношении россии, брюссель
Россия, Евросоюз, В мире, Евросовет, Санкции в отношении России, Брюссель
Лидеры ЕС предложили новый режим санкций против России

Лидеры ЕС выступили за создание нового режима санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России.
"В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций", — говорится в итоговом документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
После начала спецоперации западные страны усилили давление на Москву. В ЕС действуют режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России".
Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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