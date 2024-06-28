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Рейс Москва — Тюмень экстренно сел в Челябинске
Рейс Москва — Тюмень экстренно сел в Челябинске - РИА Новости, 28.06.2024
Рейс Москва — Тюмень экстренно сел в Челябинске
Рейс авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Тюмень, приземлился в Челябинске из-за недостатка топлива, сообщает в пятницу Уральская транспортная... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:58
2024-06-28T15:58
2024-06-28T16:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Рейс авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Тюмень, приземлился в Челябинске из-за недостатка топлива, сообщает в пятницу Уральская транспортная прокуратура. "При выполнении рейса ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" №ЮТ-453 сообщением Москва-Тюмень экипаж воздушного судна принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту города Челябинск в связи с недостаточным остатком топлива на судне", - говорится в сообщении. Уточняется, что самолет сел в Челябинске в пятницу в 00.25 мск и вылетел по маршруту назначения в 06.45 мск. Сургутская транспортная прокуратура по факту произошедшего организовала надзорные мероприятия.
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происшествия, челябинск, москва, тюмень, ютэйр
Происшествия, Челябинск, Москва, Тюмень, ЮТэйр
Рейс Москва — Тюмень экстренно сел в Челябинске
Рейс "ЮТэйр" из Москвы в Тюмень приземлился в Челябинске из-за нехватки топлива