Рейтинг@Mail.ru
Рейс Москва — Тюмень экстренно сел в Челябинске - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 28.06.2024 (обновлено: 16:00 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/samolet-1956146880.html
Рейс Москва — Тюмень экстренно сел в Челябинске
Рейс Москва — Тюмень экстренно сел в Челябинске - РИА Новости, 28.06.2024
Рейс Москва — Тюмень экстренно сел в Челябинске
Рейс авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Тюмень, приземлился в Челябинске из-за недостатка топлива, сообщает в пятницу Уральская транспортная... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:58
2024-06-28T16:00
происшествия
челябинск
москва
тюмень
ютэйр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/97/1560919708_0:449:1080:1057_1920x0_80_0_0_20437527961beba09ddbc51453ce13e6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Рейс авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Тюмень, приземлился в Челябинске из-за недостатка топлива, сообщает в пятницу Уральская транспортная прокуратура. "При выполнении рейса ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" №ЮТ-453 сообщением Москва-Тюмень экипаж воздушного судна принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту города Челябинск в связи с недостаточным остатком топлива на судне", - говорится в сообщении. Уточняется, что самолет сел в Челябинске в пятницу в 00.25 мск и вылетел по маршруту назначения в 06.45 мск. Сургутская транспортная прокуратура по факту произошедшего организовала надзорные мероприятия.
https://ria.ru/20240620/aeroflot-1954226934.html
челябинск
москва
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/97/1560919708_0:270:1080:1080_1920x0_80_0_0_2dd495027710bb8c1ad2451dc8bab48f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, москва, тюмень, ютэйр
Происшествия, Челябинск, Москва, Тюмень, ЮТэйр
Рейс Москва — Тюмень экстренно сел в Челябинске

Рейс "ЮТэйр" из Москвы в Тюмень приземлился в Челябинске из-за нехватки топлива

© Фото : официальная страница Международного аэропорта Челябинск в InstagramМеждународный аэропорт Челябинск
Международный аэропорт Челябинск - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : официальная страница Международного аэропорта Челябинск в Instagram
Международный аэропорт Челябинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Рейс авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Тюмень, приземлился в Челябинске из-за недостатка топлива, сообщает в пятницу Уральская транспортная прокуратура.
«
"При выполнении рейса ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" №ЮТ-453 сообщением Москва-Тюмень экипаж воздушного судна принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту города Челябинск в связи с недостаточным остатком топлива на судне", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самолет сел в Челябинске в пятницу в 00.25 мск и вылетел по маршруту назначения в 06.45 мск.
Сургутская транспортная прокуратура по факту произошедшего организовала надзорные мероприятия.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Минском
20 июня, 13:50
 
ПроисшествияЧелябинскМоскваТюменьЮТэйр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала