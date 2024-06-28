https://ria.ru/20240628/sammit-1955950234.html

Саммит Евросоюза собрался на помойке

Саммит Евросоюза собрался на помойке - РИА Новости, 28.06.2024

Саммит Евросоюза собрался на помойке

Как только общеевропейскому блоку кулуарные слияния и коалиции приятно пощекотали коллективные пятки, а участники дискуссий сказали, что три основных еэсовских... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:00

2024-06-28T08:00

2024-06-28T08:06

аналитика

франция

брюссель

кайя каллас

евросовет

еврокомиссия

виктор орбан

антониу кошта

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Как только общеевропейскому блоку кулуарные слияния и коалиции приятно пощекотали коллективные пятки, а участники дискуссий сказали, что три основных еэсовских кресла нашли тех, кто на них будет восседать (фон дер Ляйен как премьер-министр, Каллас как ее заместительница и глава дипломатии, а экс-премьер Португалии Антониу Кошта возглавит Евросовет), в "товарищеский консенсус" вмешался Виктор Орбан. Венгрия, к слову, уже в грядущий понедельник станет председателем сообщества. И то, что было точкой зрения ее премьера, может превратиться в официальную позицию страны-председательницы.Он заявил, что "достигнутое в результате сговора согласие о назначениях постыдно, Венгрия не будет его поддерживать, поскольку расклад сил противоречит воле избирателей". Это хорошая новость. Хоть кто-то сказал, что королевы и король голые. Плохая новость: для предварительного утверждения всех этих персонажей не требуется единогласия, поэтому позицией Будапешта в данном случае можно пренебречь.Но на что точно нельзя ни сейчас, ни в будущем не обратить внимания, так это на хромоту (практически инвалидность) президента Франции, который не может уже сейчас пошевелить ни рукой, ни ногой.Последний в этом политическом сезоне саммит глав государств и правительств общеевропейского блока может сколько угодно говорить о "единстве и неделимости" союза, но из фундамента сообщества страна-основательница вынула пару краеугольных камней. Уже. А если надо, вынет еще.Потому что, конечно, фон дер Ляйен может улыбаться столько, сколько захочет, но если "Национальное объединение", возглавляемое Жорданом Барделла получит нужное количество мандатов в Нацсобрании, а самого Барделла Макрон вынужден будет назначить премьер-министром, то Барделла уже пообещал урезать сумму вспомоществования Брюсселю на десять процентов. Сейчас Париж (второй после Берлина бюджетный донор) отписывает ЕС почти 18 миллиардов евро. Казалось бы, десять процентов от этих миллиардов — сумма не космическая. В общеевропейском масштабе. Но если вспомнить, что госдолг сообщества составляет 80 процентов от его общего ВВП, а еще все время нужно пихать ненасытному Киеву миллиарды и миллиарды, то перспектива секвестра выглядит так себе. Самое милое в этой ситуации, что бюджет ЕС сверстан до 2027 года, поэтому дыру в случае решения Франции придется латать с помощью внешних займов. Потому что у самого Брюсселя денег нет. Нет ни загашника, ни сбережений.А вы думали, почему они воруют наши деньги? Потому что их финансы не просто на нуле, а в глубоком минусе. Кстати, с подобным уровнем задолженности никакому европейцу как частному лицу ни один банк не выдаст деньги под процент. ЕС дают — пока. Но ставки по векселям растут.Политическая нестабильность Франции для тех, кто считает европейские финансы, означает, помимо всего прочего, и нестабильность общеевропейской валюты. Грабеж наших активов, с которых сняли наросшие проценты, чтобы дать Киеву, уже сильно пошатнул доверие к евро. А если после 7 июля, второго тура внеочередных парламентских выборов, начнется "третий тур"? Когда улица начнет требовать — и довольно активно — смены всех вех. Это самое мягкое выражение, чтобы дать определение погромам и бунтам, в которых, как мы знаем, у французов всегда пальма первенства и чемпионский титул.А можно ведь взглянуть и шире — тут Орбан нас, думаю, поддержит.Каждый или каждая, чье назначение было одобрено на саммите в Брюсселе, имеет в своем активе (вернее, пассиве) проблемы с юстицией. Прямые или косвенные.У фон дер Ляйен это, несомненно, "Пфайзергейт", когда соглашение о поставках противоковидной вакцины на десятки миллиардов евро (из общей казны, то есть денег налогоплательщиков) было заключено с помощью СМС-сообщений. Между председателем Еврокомиссии и главой фармацевтического концерна. На фон дер Ляйен подали в суд в самой Бельгии, но, поскольку правосудие в "райском саду", как известно, "не связано и политикой" и "полностью независимо", первое заседание перенесли (от греха подальше) на осень.Кая Каллас, этот новый Жозеп Боррель, но в юбке, кричала о "российской агрессии", о "санкциях", об "отмене русской культуры" ровно в тот момент, когда фирма ее собственного мужа продолжала отличнейшим образом вести бизнес с нами в области логистики, обеспечивая клиентские перевозки. Со строго юридической точки зрения, конечно, это не уголовное деяние. С моральной же — двуличие, лицемерие и вранье. Сегодня именно эти качества в Брюсселе, судя по одобрению кандидатуры Каллас, — в большой чести.Антониу Кошта тоже не белый и пушистый, его имя то и дело мелькает в следственных документах, которые касаются распределения тендеров на разработку литиевых месторождений (Португалия обладает самыми крупными запасами этого металла в Западной Европе). Он из-за этого скандала, собственно, и ушел в отставку. Дальше публике объяснили, что кто-то что-то не так сказал или перепутал, но обыски у Антониу Кошты и его присных провели. И деньги (80 тысяч евро наличными) у одного из его приближенных изьяли.Вот такой выходит встреча на высшему уровне общеевропейцев в их "райском саду".Ужас от возможного ультраправого разворота Франции и последующее недофинансирование бюджета. А на ключевых постах люди с сильно подмоченной репутацией.И ведь именно вся эта команда занималась и занимается тем, чтобы разрушить нашу страну. Мы пройдем мимо. Брезгливо отстранившись и зажав нос, как делают те, кто проходит мимо помойки. Даже если те, кто на ней живет, называют ее "райским садом".

https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, франция, брюссель, кайя каллас, евросовет, еврокомиссия, виктор орбан, антониу кошта, евросоюз, португалия