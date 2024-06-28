https://ria.ru/20240628/sammit-1955950234.html
Саммит Евросоюза собрался на помойке
Саммит Евросоюза собрался на помойке - РИА Новости, 28.06.2024
Саммит Евросоюза собрался на помойке
Как только общеевропейскому блоку кулуарные слияния и коалиции приятно пощекотали коллективные пятки, а участники дискуссий сказали, что три основных еэсовских... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:00
2024-06-28T08:00
2024-06-28T08:06
аналитика
франция
брюссель
кайя каллас
евросовет
еврокомиссия
виктор орбан
антониу кошта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955924581_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_a1d88a96259dc9d6048f168fb633656d.jpg
Как только общеевропейскому блоку кулуарные слияния и коалиции приятно пощекотали коллективные пятки, а участники дискуссий сказали, что три основных еэсовских кресла нашли тех, кто на них будет восседать (фон дер Ляйен как премьер-министр, Каллас как ее заместительница и глава дипломатии, а экс-премьер Португалии Антониу Кошта возглавит Евросовет), в "товарищеский консенсус" вмешался Виктор Орбан. Венгрия, к слову, уже в грядущий понедельник станет председателем сообщества. И то, что было точкой зрения ее премьера, может превратиться в официальную позицию страны-председательницы.Он заявил, что "достигнутое в результате сговора согласие о назначениях постыдно, Венгрия не будет его поддерживать, поскольку расклад сил противоречит воле избирателей". Это хорошая новость. Хоть кто-то сказал, что королевы и король голые. Плохая новость: для предварительного утверждения всех этих персонажей не требуется единогласия, поэтому позицией Будапешта в данном случае можно пренебречь.Но на что точно нельзя ни сейчас, ни в будущем не обратить внимания, так это на хромоту (практически инвалидность) президента Франции, который не может уже сейчас пошевелить ни рукой, ни ногой.Последний в этом политическом сезоне саммит глав государств и правительств общеевропейского блока может сколько угодно говорить о "единстве и неделимости" союза, но из фундамента сообщества страна-основательница вынула пару краеугольных камней. Уже. А если надо, вынет еще.Потому что, конечно, фон дер Ляйен может улыбаться столько, сколько захочет, но если "Национальное объединение", возглавляемое Жорданом Барделла получит нужное количество мандатов в Нацсобрании, а самого Барделла Макрон вынужден будет назначить премьер-министром, то Барделла уже пообещал урезать сумму вспомоществования Брюсселю на десять процентов. Сейчас Париж (второй после Берлина бюджетный донор) отписывает ЕС почти 18 миллиардов евро. Казалось бы, десять процентов от этих миллиардов — сумма не космическая. В общеевропейском масштабе. Но если вспомнить, что госдолг сообщества составляет 80 процентов от его общего ВВП, а еще все время нужно пихать ненасытному Киеву миллиарды и миллиарды, то перспектива секвестра выглядит так себе. Самое милое в этой ситуации, что бюджет ЕС сверстан до 2027 года, поэтому дыру в случае решения Франции придется латать с помощью внешних займов. Потому что у самого Брюсселя денег нет. Нет ни загашника, ни сбережений.А вы думали, почему они воруют наши деньги? Потому что их финансы не просто на нуле, а в глубоком минусе. Кстати, с подобным уровнем задолженности никакому европейцу как частному лицу ни один банк не выдаст деньги под процент. ЕС дают — пока. Но ставки по векселям растут.Политическая нестабильность Франции для тех, кто считает европейские финансы, означает, помимо всего прочего, и нестабильность общеевропейской валюты. Грабеж наших активов, с которых сняли наросшие проценты, чтобы дать Киеву, уже сильно пошатнул доверие к евро. А если после 7 июля, второго тура внеочередных парламентских выборов, начнется "третий тур"? Когда улица начнет требовать — и довольно активно — смены всех вех. Это самое мягкое выражение, чтобы дать определение погромам и бунтам, в которых, как мы знаем, у французов всегда пальма первенства и чемпионский титул.А можно ведь взглянуть и шире — тут Орбан нас, думаю, поддержит.Каждый или каждая, чье назначение было одобрено на саммите в Брюсселе, имеет в своем активе (вернее, пассиве) проблемы с юстицией. Прямые или косвенные.У фон дер Ляйен это, несомненно, "Пфайзергейт", когда соглашение о поставках противоковидной вакцины на десятки миллиардов евро (из общей казны, то есть денег налогоплательщиков) было заключено с помощью СМС-сообщений. Между председателем Еврокомиссии и главой фармацевтического концерна. На фон дер Ляйен подали в суд в самой Бельгии, но, поскольку правосудие в "райском саду", как известно, "не связано и политикой" и "полностью независимо", первое заседание перенесли (от греха подальше) на осень.Кая Каллас, этот новый Жозеп Боррель, но в юбке, кричала о "российской агрессии", о "санкциях", об "отмене русской культуры" ровно в тот момент, когда фирма ее собственного мужа продолжала отличнейшим образом вести бизнес с нами в области логистики, обеспечивая клиентские перевозки. Со строго юридической точки зрения, конечно, это не уголовное деяние. С моральной же — двуличие, лицемерие и вранье. Сегодня именно эти качества в Брюсселе, судя по одобрению кандидатуры Каллас, — в большой чести.Антониу Кошта тоже не белый и пушистый, его имя то и дело мелькает в следственных документах, которые касаются распределения тендеров на разработку литиевых месторождений (Португалия обладает самыми крупными запасами этого металла в Западной Европе). Он из-за этого скандала, собственно, и ушел в отставку. Дальше публике объяснили, что кто-то что-то не так сказал или перепутал, но обыски у Антониу Кошты и его присных провели. И деньги (80 тысяч евро наличными) у одного из его приближенных изьяли.Вот такой выходит встреча на высшему уровне общеевропейцев в их "райском саду".Ужас от возможного ультраправого разворота Франции и последующее недофинансирование бюджета. А на ключевых постах люди с сильно подмоченной репутацией.И ведь именно вся эта команда занималась и занимается тем, чтобы разрушить нашу страну. Мы пройдем мимо. Брезгливо отстранившись и зажав нос, как делают те, кто проходит мимо помойки. Даже если те, кто на ней живет, называют ее "райским садом".
https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, франция, брюссель, кайя каллас, евросовет, еврокомиссия, виктор орбан, антониу кошта, евросоюз, португалия
Аналитика, Франция, Брюссель, Кайя Каллас, Евросовет, Еврокомиссия, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Евросоюз, Португалия
Как только общеевропейскому блоку кулуарные слияния и коалиции приятно пощекотали коллективные пятки, а участники дискуссий сказали, что три основных еэсовских кресла нашли тех, кто на них будет восседать (фон дер Ляйен как премьер-министр, Каллас
как ее заместительница и глава дипломатии, а экс-премьер Португалии
Антониу Кошта возглавит Евросовет), в "товарищеский консенсус" вмешался Виктор Орбан
. Венгрия, к слову, уже в грядущий понедельник станет председателем сообщества. И то, что было точкой зрения ее премьера, может превратиться в официальную позицию страны-председательницы.
Он заявил, что "достигнутое в результате сговора согласие о назначениях постыдно, Венгрия не будет его поддерживать, поскольку расклад сил противоречит воле избирателей". Это хорошая новость
. Хоть кто-то сказал, что королевы и король голые. Плохая новость: для предварительного утверждения всех этих персонажей не требуется единогласия, поэтому позицией Будапешта
в данном случае можно пренебречь.
Но на что точно нельзя ни сейчас, ни в будущем не обратить внимания, так это на хромоту (практически инвалидность) президента Франции
, который не может уже сейчас пошевелить ни рукой, ни ногой.
Последний в этом политическом сезоне саммит глав государств и правительств общеевропейского блока может сколько угодно говорить о "единстве и неделимости" союза, но из фундамента сообщества страна-основательница вынула пару краеугольных камней. Уже. А если надо, вынет еще.
Потому что, конечно, фон дер Ляйен может улыбаться столько, сколько захочет, но если "Национальное объединение", возглавляемое Жорданом Барделла получит нужное количество мандатов в Нацсобрании, а самого Барделла Макрон вынужден будет назначить премьер-министром, то Барделла уже пообещал урезать сумму вспомоществования Брюсселю
на десять процентов. Сейчас Париж
(второй после Берлина
бюджетный донор) отписывает ЕС
почти 18 миллиардов евро. Казалось бы, десять процентов от этих миллиардов — сумма не космическая. В общеевропейском масштабе. Но если вспомнить, что госдолг сообщества составляет 80 процентов от его общего ВВП, а еще все время нужно пихать ненасытному Киеву
миллиарды и миллиарды, то перспектива секвестра выглядит так себе. Самое милое в этой ситуации, что бюджет ЕС сверстан до 2027 года, поэтому дыру в случае решения Франции придется латать с помощью внешних займов. Потому что у самого Брюсселя денег нет. Нет ни загашника, ни сбережений.
А вы думали, почему они воруют наши деньги? Потому что их финансы не просто на нуле, а в глубоком минусе. Кстати, с подобным уровнем задолженности никакому европейцу как частному лицу ни один банк не выдаст деньги под процент. ЕС дают — пока. Но ставки по векселям растут.
Политическая нестабильность Франции для тех, кто считает европейские финансы, означает, помимо всего прочего, и нестабильность общеевропейской валюты. Грабеж наших активов, с которых сняли наросшие проценты, чтобы дать Киеву, уже сильно пошатнул доверие к евро. А если после 7 июля, второго тура внеочередных парламентских выборов, начнется "третий тур"? Когда улица начнет требовать — и довольно активно — смены всех вех. Это самое мягкое выражение, чтобы дать определение погромам и бунтам, в которых, как мы знаем, у французов всегда пальма первенства и чемпионский титул.
А можно ведь взглянуть и шире — тут Орбан нас, думаю, поддержит.
Каждый или каждая, чье назначение было одобрено на саммите в Брюсселе, имеет в своем активе (вернее, пассиве) проблемы с юстицией. Прямые или косвенные.
У фон дер Ляйен это, несомненно, "Пфайзергейт", когда соглашение о поставках противоковидной вакцины на десятки миллиардов евро (из общей казны, то есть денег налогоплательщиков) было заключено с помощью СМС-сообщений. Между председателем Еврокомиссии
и главой фармацевтического концерна. На фон дер Ляйен подали в суд в самой Бельгии
, но, поскольку правосудие в "райском саду", как известно, "не связано и политикой" и "полностью независимо", первое заседание перенесли (от греха подальше) на осень.
Кая Каллас, этот новый Жозеп Боррель
, но в юбке, кричала о "российской агрессии", о "санкциях", об "отмене русской культуры" ровно в тот момент, когда фирма ее собственного мужа продолжала отличнейшим образом вести бизнес с нами в области логистики, обеспечивая клиентские перевозки. Со строго юридической точки зрения, конечно, это не уголовное деяние. С моральной же — двуличие, лицемерие и вранье. Сегодня именно эти качества в Брюсселе, судя по одобрению кандидатуры Каллас, — в большой чести.
Антониу Кошта тоже не белый и пушистый, его имя то и дело мелькает в следственных документах, которые касаются распределения тендеров на разработку литиевых месторождений (Португалия обладает самыми крупными запасами этого металла в Западной Европе
). Он из-за этого скандала, собственно, и ушел в отставку. Дальше публике объяснили, что кто-то что-то не так сказал или перепутал, но обыски у Антониу Кошты и его присных провели. И деньги (80 тысяч евро наличными) у одного из его приближенных изьяли.
Вот такой выходит встреча на высшему уровне общеевропейцев в их "райском саду".
Ужас от возможного ультраправого разворота Франции и последующее недофинансирование бюджета. А на ключевых постах люди с сильно подмоченной репутацией.
И ведь именно вся эта команда занималась и занимается тем, чтобы разрушить нашу страну. Мы пройдем мимо. Брезгливо отстранившись и зажав нос, как делают те, кто проходит мимо помойки. Даже если те, кто на ней живет, называют ее "райским садом".