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Медведев назвал Рютте "весьма специфическим парнем"
Медведев назвал Рютте "весьма специфическим парнем" - РИА Новости, 28.06.2024
Медведев назвал Рютте "весьма специфическим парнем"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который займет пост генерального секретаря... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:33
2024-06-28T16:33
2024-06-28T16:49
марк рютте
в мире
нидерланды
россия
нато
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который займет пост генерального секретаря НАТО, "весьма специфическим парнем", отметив, что западный политик за относительно короткое время превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста."Марк Рютте, бывший премьер Нидерландов, а теперь генсек НАТО. Весьма специфический парень. За относительно короткое время этот умеренный деятель, с которым я когда-то встречался на саммитах, превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста. Какие вещества из амстердамских кофешопов стали причиной столь резкой смены его настроения, гадать не будем. Голландцы – люди своеобразные даже на фоне остальной свободной Европы", - написал Медведев.Он полагает, что новый генсек НАТО будет "верно следовать курсом классиков параноидального атлантизма". "Показная скромность в быту сочетается с яростью на политической трибуне. Нашу страну с некоторых пор люто ненавидит. Сторонник всё более жёстких санкций", - написал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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марк рютте, в мире, нидерланды, россия, нато, дмитрий медведев
Марк Рютте, В мире, Нидерланды, Россия, НАТО, Дмитрий Медведев
Медведев назвал Рютте "весьма специфическим парнем"
Медведев: Рютте в короткие сроки превратился из умеренного политика в русофоба