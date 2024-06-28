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Медведев назвал Рютте "весьма специфическим парнем" - РИА Новости, 28.06.2024
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16:33 28.06.2024 (обновлено: 16:49 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/ryutte-1956156056.html
Медведев назвал Рютте "весьма специфическим парнем"
Медведев назвал Рютте "весьма специфическим парнем" - РИА Новости, 28.06.2024
Медведев назвал Рютте "весьма специфическим парнем"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который займет пост генерального секретаря... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:33
2024-06-28T16:49
марк рютте
в мире
нидерланды
россия
нато
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который займет пост генерального секретаря НАТО, "весьма специфическим парнем", отметив, что западный политик за относительно короткое время превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста."Марк Рютте, бывший премьер Нидерландов, а теперь генсек НАТО. Весьма специфический парень. За относительно короткое время этот умеренный деятель, с которым я когда-то встречался на саммитах, превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста. Какие вещества из амстердамских кофешопов стали причиной столь резкой смены его настроения, гадать не будем. Голландцы – люди своеобразные даже на фоне остальной свободной Европы", - написал Медведев.Он полагает, что новый генсек НАТО будет "верно следовать курсом классиков параноидального атлантизма". "Показная скромность в быту сочетается с яростью на политической трибуне. Нашу страну с некоторых пор люто ненавидит. Сторонник всё более жёстких санкций", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html
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марк рютте, в мире, нидерланды, россия, нато, дмитрий медведев
Марк Рютте, В мире, Нидерланды, Россия, НАТО, Дмитрий Медведев
Медведев назвал Рютте "весьма специфическим парнем"

Медведев: Рютте в короткие сроки превратился из умеренного политика в русофоба

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который займет пост генерального секретаря НАТО, "весьма специфическим парнем", отметив, что западный политик за относительно короткое время превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста.
"Марк Рютте, бывший премьер Нидерландов, а теперь генсек НАТО. Весьма специфический парень. За относительно короткое время этот умеренный деятель, с которым я когда-то встречался на саммитах, превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста. Какие вещества из амстердамских кофешопов стали причиной столь резкой смены его настроения, гадать не будем. Голландцы – люди своеобразные даже на фоне остальной свободной Европы", - написал Медведев.
Он полагает, что новый генсек НАТО будет "верно следовать курсом классиков параноидального атлантизма". "Показная скромность в быту сочетается с яростью на политической трибуне. Нашу страну с некоторых пор люто ненавидит. Сторонник всё более жёстких санкций", - написал Медведев.
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Марк РюттеВ миреНидерландыРоссияНАТОДмитрий Медведев
 
 
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