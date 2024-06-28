https://ria.ru/20240628/rsmd-1956205000.html
Путин предложил Совбезу обсудить шаги по мораторию на РСМД
Путин предложил Совбезу обсудить шаги по мораторию на РСМД - РИА Новости, 28.06.2024
Путин предложил Совбезу обсудить шаги по мораторию на РСМД
Президент России Владимир Путин предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза дальнейшие шаги РФ в отношении одностороннего... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:51
2024-06-28T18:51
2024-06-28T18:58
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза дальнейшие шаги РФ в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). "Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", - сказал Путин.Президент РФ напомнил, что несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из этого договора и объявили о том, что они будут такие ракетные системы производить."Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240628/putin-1956203783.html
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россия, владимир путин
Путин предложил Совбезу обсудить шаги по мораторию на РСМД
Путин предложил Совбезу обсудить дальнейшие шаги России в отношении РСМД
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза дальнейшие шаги РФ в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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"Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", - сказал Путин.
Президент РФ напомнил, что несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из этого договора и объявили о том, что они будут такие ракетные системы производить.
"Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира", - сказал Путин.