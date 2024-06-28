https://ria.ru/20240628/retsessiya-1955997122.html

На США надвигается рецессия, заявил инвестор

На США надвигается рецессия, заявил инвестор - РИА Новости, 28.06.2024

На США надвигается рецессия, заявил инвестор

На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:14

2024-06-28T07:14

2024-06-28T07:34

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джим роджерс

экономика

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Я знаю, что она приближается. В Америке мы сталкиваемся с рецессиями каждые несколько лет и так на протяжении сотен лет с самого начала", - сообщил он. По прогнозу Роджерса, экономика США перейдет в рецессию в конце текущего года или в 2025 году и существует риск того, что она начнется еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955984952.html

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в мире, сша, америка, джим роджерс, экономика