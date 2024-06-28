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На США надвигается рецессия, заявил инвестор - РИА Новости, 28.06.2024
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07:14 28.06.2024 (обновлено: 07:34 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/retsessiya-1955997122.html
На США надвигается рецессия, заявил инвестор
На США надвигается рецессия, заявил инвестор - РИА Новости, 28.06.2024
На США надвигается рецессия, заявил инвестор
На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:14
2024-06-28T07:34
в мире
сша
америка
джим роджерс
экономика
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Я знаю, что она приближается. В Америке мы сталкиваемся с рецессиями каждые несколько лет и так на протяжении сотен лет с самого начала", - сообщил он. По прогнозу Роджерса, экономика США перейдет в рецессию в конце текущего года или в 2025 году и существует риск того, что она начнется еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь.
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в мире, сша, америка, джим роджерс, экономика
В мире, США, Америка, Джим Роджерс, Экономика
На США надвигается рецессия, заявил инвестор

Инвестор Роджерс предрек США рецессию в 2024-2025 годах

© iStock.com / scyther5Человек проверяет акции фондового рынка
Человек проверяет акции фондового рынка - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© iStock.com / scyther5
Человек проверяет акции фондового рынка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Я знаю, что она приближается. В Америке мы сталкиваемся с рецессиями каждые несколько лет и так на протяжении сотен лет с самого начала", - сообщил он.
По прогнозу Роджерса, экономика США перейдет в рецессию в конце текущего года или в 2025 году и существует риск того, что она начнется еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь.
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