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РЭЦ – омбудсмен для экспортеров на международной арене - РИА Новости, 28.06.2024
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17:49 28.06.2024 (обновлено: 18:00 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/rets-1956187876.html
РЭЦ – омбудсмен для экспортеров на международной арене
РЭЦ – омбудсмен для экспортеров на международной арене - РИА Новости, 28.06.2024
РЭЦ – омбудсмен для экспортеров на международной арене
В рамках XII Петербургского международного юридического форума эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности, в частности, таможенного регулирования в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:49
2024-06-28T18:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В рамках XII Петербургского международного юридического форума эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности, в частности, таможенного регулирования в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поговорили о спорах, которые рассматриваются национальными судами на основе порой несовпадающих подходов по различным вопросам материального таможенного права, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).В дискуссии приняли участие управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов, судья Конституционного суда РФ Андрей Бушев, директор междисциплинарного центра исследований контрольно-надзорной деятельности СПбГУ Екатерина Дмитрикова, начальник правового управления ФТС России Сергей Зарембо, судья Суда Евразийского экономического союза от Республики Казахстан Аскар Кишкембаев, судья Конституционного суда РФ Сергей Князев, партнер и руководитель практики таможенного и внешнеторгового регулирования компании "Пепеляев Групп" Александр Косов. Модератором выступила судья Суда Евразийского экономического союза от РФ Наталья Павлова.Как отметила Наталья Павлова, тема таможенных споров особенно волнует участников ВЭД, которые заинтересованы в правовой определенности во внешнеторговых отношениях.Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов рассказал, с чем приходится сталкиваться бизнесу и как РЭЦ может ему в этом помочь."Группа РЭЦ является омбудсменом для экспортеров. Мы стараемся участвовать в разного рода форумах, работе правительственных и межправительственных рабочих групп, прежде всего по вопросам внешней торговли и таможенного регулирования именно для того, чтобы сделать экспорт максимально простым для наших производителей. Мы стараемся в нашей деятельности максимально аккумулировать и свой собственный опыт, и опыт наших клиентов и партнеров и содействовать тому, чтобы взаимодействие между бизнесом и регулирующими, а также контрольными органами было максимально бесшовным и эффективным. Мы считаем, что комфортная регуляторная среда предопределяет увеличение объемов внешней торговли и в конечном итоге рост экономических показателей в целом", – рассказал Сергей Селиверстов в рамках сессии "Таможенные споры: в чем залог успеха в суде".
https://ria.ru/20240627/kompensatsiya-1955849062.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ – омбудсмен для экспортеров на международной арене

© РИА Новости / Алексей Даничев Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы АО "Российский экспортный центр" Сергей Селиверстов на сессии "Таможенные споры: в чем залог успеха в суде" в рамках XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге
Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы АО Российский экспортный центр Сергей Селиверстов на сессии Таможенные споры: в чем залог успеха в суде в рамках XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В рамках XII Петербургского международного юридического форума эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности, в частности, таможенного регулирования в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поговорили о спорах, которые рассматриваются национальными судами на основе порой несовпадающих подходов по различным вопросам материального таможенного права, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
В дискуссии приняли участие управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов, судья Конституционного суда РФ Андрей Бушев, директор междисциплинарного центра исследований контрольно-надзорной деятельности СПбГУ Екатерина Дмитрикова, начальник правового управления ФТС России Сергей Зарембо, судья Суда Евразийского экономического союза от Республики Казахстан Аскар Кишкембаев, судья Конституционного суда РФ Сергей Князев, партнер и руководитель практики таможенного и внешнеторгового регулирования компании "Пепеляев Групп" Александр Косов. Модератором выступила судья Суда Евразийского экономического союза от РФ Наталья Павлова.
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27 июня, 13:57
Как отметила Наталья Павлова, тема таможенных споров особенно волнует участников ВЭД, которые заинтересованы в правовой определенности во внешнеторговых отношениях.
Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов рассказал, с чем приходится сталкиваться бизнесу и как РЭЦ может ему в этом помочь.
"Группа РЭЦ является омбудсменом для экспортеров. Мы стараемся участвовать в разного рода форумах, работе правительственных и межправительственных рабочих групп, прежде всего по вопросам внешней торговли и таможенного регулирования именно для того, чтобы сделать экспорт максимально простым для наших производителей. Мы стараемся в нашей деятельности максимально аккумулировать и свой собственный опыт, и опыт наших клиентов и партнеров и содействовать тому, чтобы взаимодействие между бизнесом и регулирующими, а также контрольными органами было максимально бесшовным и эффективным. Мы считаем, что комфортная регуляторная среда предопределяет увеличение объемов внешней торговли и в конечном итоге рост экономических показателей в целом", – рассказал Сергей Селиверстов в рамках сессии "Таможенные споры: в чем залог успеха в суде".
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