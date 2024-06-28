https://ria.ru/20240628/rektor-1956152259.html

Суд оставил под стражей ректора Воронежского госуниверситета

Суд оставил под стражей ректора Воронежского госуниверситета - РИА Новости, 28.06.2024

Суд оставил под стражей ректора Воронежского госуниверситета

Воронежский областной суд отклонил жалобу защиты и оставил в силе меру пресечения заключенному на два месяца под стражу ректору Воронежского государственного... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:23

2024-06-28T16:23

2024-06-28T16:23

россия

воронежский государственный университет

воронежский областной суд

российский союз ректоров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953441152_0:0:732:411_1920x0_80_0_0_20e7ac7f9e1f350971ca06ed61490ecc.jpg

ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Воронежский областной суд отклонил жалобу защиты и оставил в силе меру пресечения заключенному на два месяца под стражу ректору Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому, который обвиняется в даче взятки в крупном размере, сообщил РИА Новости представитель суда. Ендовицкий был заключен под стражу 19 июня по обвинению в даче взятки в крупном размере. По данным следствия, Ендовицкий передал председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета через посредника 600 тысяч рублей взятки за успешную защиту диссертации своей жены. Сам Ендовицкий заявил, что невиновен и его оговорили. Адвокат Ендовицкого подал жалобу на решение райсуда. Жалобу защиты Воронежский областной суд рассматривал в пятницу, 28 июня. "Суд не удовлетворил жалобу защиты, оставив без изменений (решение суда первой инстанции)", - сказал собеседник агентства. Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". На данный момент членство Ендовицкого в партии приостановлено. ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.

https://ria.ru/20240625/vzyatki-1955264148.html

https://ria.ru/20240617/partiya-1953448266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, воронежский государственный университет, воронежский областной суд, российский союз ректоров