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Суд оставил под стражей ректора Воронежского госуниверситета - РИА Новости, 28.06.2024
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16:23 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/rektor-1956152259.html
Суд оставил под стражей ректора Воронежского госуниверситета
Суд оставил под стражей ректора Воронежского госуниверситета - РИА Новости, 28.06.2024
Суд оставил под стражей ректора Воронежского госуниверситета
Воронежский областной суд отклонил жалобу защиты и оставил в силе меру пресечения заключенному на два месяца под стражу ректору Воронежского государственного... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:23
2024-06-28T16:23
россия
воронежский государственный университет
воронежский областной суд
российский союз ректоров
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Воронежский областной суд отклонил жалобу защиты и оставил в силе меру пресечения заключенному на два месяца под стражу ректору Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому, который обвиняется в даче взятки в крупном размере, сообщил РИА Новости представитель суда. Ендовицкий был заключен под стражу 19 июня по обвинению в даче взятки в крупном размере. По данным следствия, Ендовицкий передал председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета через посредника 600 тысяч рублей взятки за успешную защиту диссертации своей жены. Сам Ендовицкий заявил, что невиновен и его оговорили. Адвокат Ендовицкого подал жалобу на решение райсуда. Жалобу защиты Воронежский областной суд рассматривал в пятницу, 28 июня. "Суд не удовлетворил жалобу защиты, оставив без изменений (решение суда первой инстанции)", - сказал собеседник агентства. Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". На данный момент членство Ендовицкого в партии приостановлено. ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.
https://ria.ru/20240625/vzyatki-1955264148.html
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россия, воронежский государственный университет, воронежский областной суд, российский союз ректоров
Россия, Воронежский государственный университет, Воронежский областной суд, Российский союз ректоров
Суд оставил под стражей ректора Воронежского госуниверситета

Обвиняемого в даче взятки ректора воронежского университета оставили под стражей

© Фото : ВГУ/TelegramРектор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : ВГУ/Telegram
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Воронежский областной суд отклонил жалобу защиты и оставил в силе меру пресечения заключенному на два месяца под стражу ректору Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому, который обвиняется в даче взятки в крупном размере, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ендовицкий был заключен под стражу 19 июня по обвинению в даче взятки в крупном размере. По данным следствия, Ендовицкий передал председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета через посредника 600 тысяч рублей взятки за успешную защиту диссертации своей жены. Сам Ендовицкий заявил, что невиновен и его оговорили.
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Адвокат Ендовицкого подал жалобу на решение райсуда. Жалобу защиты Воронежский областной суд рассматривал в пятницу, 28 июня.
«
"Суд не удовлетворил жалобу защиты, оставив без изменений (решение суда первой инстанции)", - сказал собеседник агентства.
Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". На данный момент членство Ендовицкого в партии приостановлено.
ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.
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