https://ria.ru/20240628/reka-1956184074.html

В Брянской области выпускник школы утонул в реке

В Брянской области выпускник школы утонул в реке - РИА Новости, 28.06.2024

В Брянской области выпускник школы утонул в реке

Семнадцатилетний юноша утонул в реке возле поселка Красная Гора Брянской области после выпускного вечера, он не умел плавать, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:35

2024-06-28T17:35

2024-06-28T18:19

происшествия

россия

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша утонул в реке возле поселка Красная Гора Брянской области после выпускного вечера, он не умел плавать, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России в Telegram-канале. "В поселке городского типа Красная Гора группа подростков в возрасте 17 лет решила искупаться в реке Беседь после выпускного вечера. Один из ребят зашел в реку, резко ушел под воду и больше не показался на ее поверхности", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что водолазы Брянского пожарно-спасательного центра нашли тело подростка в реке в 10 метрах от берега на глубине 4 метров. Трагедия произошла в непредназначенном для купания месте, погибший не умел плавать.

https://ria.ru/20240628/sk-1956079631.html

россия

брянская область

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Кирилл Волков

происшествия, россия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)