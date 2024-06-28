https://ria.ru/20240628/reka-1956184074.html
В Брянской области выпускник школы утонул в реке
В Брянской области выпускник школы утонул в реке - РИА Новости, 28.06.2024
В Брянской области выпускник школы утонул в реке
Семнадцатилетний юноша утонул в реке возле поселка Красная Гора Брянской области после выпускного вечера, он не умел плавать, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:35
2024-06-28T17:35
2024-06-28T18:19
происшествия
россия
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша утонул в реке возле поселка Красная Гора Брянской области после выпускного вечера, он не умел плавать, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России в Telegram-канале. "В поселке городского типа Красная Гора группа подростков в возрасте 17 лет решила искупаться в реке Беседь после выпускного вечера. Один из ребят зашел в реку, резко ушел под воду и больше не показался на ее поверхности", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что водолазы Брянского пожарно-спасательного центра нашли тело подростка в реке в 10 метрах от берега на глубине 4 метров. Трагедия произошла в непредназначенном для купания месте, погибший не умел плавать.
https://ria.ru/20240628/sk-1956079631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Брянской области выпускник школы утонул в реке
В Брянской области подросток утонул в реке после выпускного вечера