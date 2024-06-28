Псковский губернатор вынужденно прервал визит в Белоруссию
Ведерников прервал визит в Белоруссию из-за проблем с вывозом мусора в Пскове
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб возле мусоровоза во время уборки мусора
Сотрудник коммунальных служб возле мусоровоза во время уборки мусора. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале, что прервал визит на форум регионов РФ и Белоруссии из-за отказа областных полигонов и сортировочного комплекса принимать мусор.
"Ситуация в сфере обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами – ред.) в Пскове и Псковском районе снова накалилась. Владельцы двух полигонов и сортировочного комплекса снова занимаются откровенным шантажом - перестали принимать мусор, хотя обязаны делать это в соответствии с федеральным законодательством... Прерываю свою командировку в Республику Беларусь и срочно возвращаюсь в Псков, чтобы на месте оперативно решить все возникшие проблемы", – написал он.
Как пояснил Ведерников, один из собственников полигона заявляет, что он переполнен, хотя при этом на коммерческой основе ТКО принимаются. Другой владелец ссылается на якобы сломавшуюся технику.
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"В текущих погодных условиях это, безусловно, откровенное свинство и шантаж", – заявил псковский губернатор.
Он добавил, что эти действия не останутся без последствий, а региональная система обращения с отходами будет полностью перестроена.