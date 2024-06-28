https://ria.ru/20240628/rassledovanie-1956241324.html

В подмосковной гостинице организовали эпидемиологическое расследование

В подмосковной гостинице организовали эпидемиологическое расследование - РИА Новости, 28.06.2024

В подмосковной гостинице организовали эпидемиологическое расследование

Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало эпидемиологическое расследование по случаю выявления острых кишечных инфекций у детей, отдыхающих РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T23:12

2024-06-28T23:12

2024-06-28T23:12

происшествия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало эпидемиологическое расследование по случаю выявления острых кишечных инфекций у детей, отдыхающих в гостиничном комплексе "Эдем", сообщили в ведомстве. "Управлением Роспотребнадзора по Московской области после поступления информации о регистрации первых случаев острой кишечной инфекции у детей, отдыхающих в гостиничном комплексе "Эдем" Орехово-Зуевского городского округа, незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, специалистами были отобраны пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, смывы с поверхностей для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта. Проводятся противоэпидемические мероприятия. "Деятельность пищеблока приостановлена. Дети находятся под наблюдением медиков, состояние удовлетворительное. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240628/kafe-1956239956.html

https://ria.ru/20240611/infektsiya-1952212207.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)