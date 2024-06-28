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В подмосковной гостинице организовали эпидемиологическое расследование - РИА Новости, 28.06.2024
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23:12 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/rassledovanie-1956241324.html
В подмосковной гостинице организовали эпидемиологическое расследование
В подмосковной гостинице организовали эпидемиологическое расследование - РИА Новости, 28.06.2024
В подмосковной гостинице организовали эпидемиологическое расследование
Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало эпидемиологическое расследование по случаю выявления острых кишечных инфекций у детей, отдыхающих РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:12
2024-06-28T23:12
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало эпидемиологическое расследование по случаю выявления острых кишечных инфекций у детей, отдыхающих в гостиничном комплексе "Эдем", сообщили в ведомстве. "Управлением Роспотребнадзора по Московской области после поступления информации о регистрации первых случаев острой кишечной инфекции у детей, отдыхающих в гостиничном комплексе "Эдем" Орехово-Зуевского городского округа, незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, специалистами были отобраны пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, смывы с поверхностей для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта. Проводятся противоэпидемические мероприятия. "Деятельность пищеблока приостановлена. Дети находятся под наблюдением медиков, состояние удовлетворительное. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240628/kafe-1956239956.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В подмосковной гостинице организовали эпидемиологическое расследование

В подмосковном отеле "Эдем" выявили кишечные инфекции, проводится расследование

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало эпидемиологическое расследование по случаю выявления острых кишечных инфекций у детей, отдыхающих в гостиничном комплексе "Эдем", сообщили в ведомстве.
«
"Управлением Роспотребнадзора по Московской области после поступления информации о регистрации первых случаев острой кишечной инфекции у детей, отдыхающих в гостиничном комплексе "Эдем" Орехово-Зуевского городского округа, незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование", - отметили в пресс-службе.
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По данным ведомства, специалистами были отобраны пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, смывы с поверхностей для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
«
"Деятельность пищеблока приостановлена. Дети находятся под наблюдением медиков, состояние удовлетворительное. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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