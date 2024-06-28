Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 28.06.2024 (обновлено: 12:18 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/pvo-1956065200.html
ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью
ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью - РИА Новости, 28.06.2024
ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Белгородской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с Украины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:10
2024-06-28T12:18
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Белгородской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с Украины, сообщили в Минобороны России."28 июня около 11.00 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
белгородская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, украина, россия, безопасность
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Безопасность
ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью

ПВО сбила над Белгородской областью малый воздушный шар, запущенный с Украины

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Белгородской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с Украины, сообщили в Минобороны России.
"28 июня около 11.00 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", - говорится в сообщении.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов
18 марта, 00:54
 
Белгородская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала