https://ria.ru/20240628/pvo-1956065200.html

ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью

ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью - РИА Новости, 28.06.2024

ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Белгородской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с Украины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:10

2024-06-28T12:10

2024-06-28T12:18

белгородская область

вооруженные силы украины

украина

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Белгородской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с Украины, сообщили в Минобороны России."28 июня около 11.00 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вооруженные силы украины, украина, россия, безопасность