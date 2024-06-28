https://ria.ru/20240628/pvo-1956065200.html
ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью
ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью - РИА Новости, 28.06.2024
ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Белгородской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с Украины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:10
2024-06-28T12:10
2024-06-28T12:18
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Белгородской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с Украины, сообщили в Минобороны России."28 июня около 11.00 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", - говорится в сообщении.
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Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Безопасность
ПВО сбила малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью
ПВО сбила над Белгородской областью малый воздушный шар, запущенный с Украины