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Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 28.06.2024 (обновлено: 07:26 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/pvo-1955997879.html
Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников - РИА Новости, 28.06.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:22
2024-06-28T07:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи, при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников

ПВО за ночь перехватила и сбила 25 беспилотников над пятью областями России

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО
Работа ПВО
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи, при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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