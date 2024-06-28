https://ria.ru/20240628/pvo-1955997879.html

Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников - РИА Новости, 28.06.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:22

2024-06-28T07:22

2024-06-28T07:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи, при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)