https://ria.ru/20240628/putin-1956205624.html
Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин
Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин
Неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:56
2024-06-28T18:56
2024-06-28T18:56
сша
филиппины
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений, заявил президент РФ Владимир Путин. "Известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, филиппины, россия, владимир путин
США, Филиппины, Россия, Владимир Путин
Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин
Путин: неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин