https://ria.ru/20240628/putin-1956205624.html

Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин

Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024

Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин

Неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:56

2024-06-28T18:56

2024-06-28T18:56

сша

филиппины

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений, заявил президент РФ Владимир Путин. "Известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html

сша

филиппины

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

сша, филиппины, россия, владимир путин