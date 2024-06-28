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Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
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18:56 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/putin-1956205624.html
Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин
Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин
Неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:56
2024-06-28T18:56
сша
филиппины
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений, заявил президент РФ Владимир Путин. "Известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет", - сказал Путин.
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сша, филиппины, россия, владимир путин
США, Филиппины, Россия, Владимир Путин
Неизвестно, вывезли ли США ракеты с Филиппин, заявил Путин

Путин: неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет", - сказал Путин.
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