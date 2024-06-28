Рейтинг@Mail.ru
Путин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 28.06.2024 (обновлено: 19:37 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/putin-1956203783.html
Путин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности
Путин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности - РИА Новости, 28.06.2024
Путин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности
России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении соразмерно действиям США, заявил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:45
2024-06-28T19:37
россия
сша
европа
вашингтон (штат)
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956094256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a17eb40cd9f8296821794046457a25c8.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении соразмерно действиям США, заявил Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза."В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать", — подчеркнул президент.Как напомнил Путин, несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Позднее Вашингтон объявил о том, что будет производить такие системы. В свою очередь, Москва в 2019 году сообщила, что не станет создавать и размещать это вооружение до тех пор, пока Вашингтон не отправит свои ракеты в какой-либо из мировых регионов.Тем не менее сегодня США не только производят эти системы, но уже привозили их в Европу на учения, отметил президент. При этом на днях стало известно, что американские ракеты размещали также на Филиппинах, и неизвестно, вывезли ли их оттуда, подчеркнул Путин.Как сообщал российский МИД в начале мая, Москва, отвечая на действия Вашингтона, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, а также вновь предупреждает Штаты, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение.В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские претензии голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД, а вопросы вызывают действия самих Штатов.В июле 2019-го Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД прекратил свое действие.После этого российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Свою инициативу он направил в ряд стран Европы и Азии, а также в различные международные организации.Как отмечали позднее в Минобороны, НАТО фактически проигнорировала предложение Путина о введении моратория на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений.
https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953759779.html
https://ria.ru/20240624/putin-1955174162.html
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949264612.html
россия
сша
европа
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза
Путин
2024-06-28T18:45
true
PT1M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956094256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e810ff69272a5e3cd32b1297bf67de8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, европа, вашингтон (штат), владимир путин, нато
Россия, США, Европа, Вашингтон (штат), Владимир Путин, НАТО
Путин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности

Путин: РФ должна реагировать на шаги США, нужно начать производство систем РСМД

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении соразмерно действиям США, заявил Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
«
"В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать", — подчеркнул президент.
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО
18 июня, 17:43
Как напомнил Путин, несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Позднее Вашингтон объявил о том, что будет производить такие системы. В свою очередь, Москва в 2019 году сообщила, что не станет создавать и размещать это вооружение до тех пор, пока Вашингтон не отправит свои ракеты в какой-либо из мировых регионов.
Тем не менее сегодня США не только производят эти системы, но уже привозили их в Европу на учения, отметил президент. При этом на днях стало известно, что американские ракеты размещали также на Филиппинах, и неизвестно, вывезли ли их оттуда, подчеркнул Путин.
Как сообщал российский МИД в начале мая, Москва, отвечая на действия Вашингтона, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, а также вновь предупреждает Штаты, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Путин предупреждал": в США забили тревогу из-за сильного хода России
24 июня, 21:03
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские претензии голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД, а вопросы вызывают действия самих Штатов.
В июле 2019-го Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД прекратил свое действие.
После этого российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Свою инициативу он направил в ряд стран Европы и Азии, а также в различные международные организации.
Как отмечали позднее в Минобороны, НАТО фактически проигнорировала предложение Путина о введении моратория на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Лавров рассказал, как Москва отреагирует на развертывание РСМД Вашингтоном
30 мая, 08:04
 
РоссияСШАЕвропаВашингтон (штат)Владимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала