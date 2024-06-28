Путин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности
Путин: РФ должна реагировать на шаги США, нужно начать производство систем РСМД
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении соразмерно действиям США, заявил Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
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"В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать", — подчеркнул президент.
Как напомнил Путин, несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Позднее Вашингтон объявил о том, что будет производить такие системы. В свою очередь, Москва в 2019 году сообщила, что не станет создавать и размещать это вооружение до тех пор, пока Вашингтон не отправит свои ракеты в какой-либо из мировых регионов.
Тем не менее сегодня США не только производят эти системы, но уже привозили их в Европу на учения, отметил президент. При этом на днях стало известно, что американские ракеты размещали также на Филиппинах, и неизвестно, вывезли ли их оттуда, подчеркнул Путин.
Как сообщал российский МИД в начале мая, Москва, отвечая на действия Вашингтона, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, а также вновь предупреждает Штаты, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские претензии голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД, а вопросы вызывают действия самих Штатов.
В июле 2019-го Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД прекратил свое действие.
Как отмечали позднее в Минобороны, НАТО фактически проигнорировала предложение Путина о введении моратория на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений.