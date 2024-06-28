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Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России - РИА Новости, 28.06.2024
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18:30 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/putin-1956201521.html
Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России
Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России - РИА Новости, 28.06.2024
Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России
Президент России Владимир Путин назвал "своим упущением" тот факт, что в стране в настоящее время среди руководителей регионов нет женщин, и отметил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:30
2024-06-28T18:30
россия
владимир путин
политика
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "своим упущением" тот факт, что в стране в настоящее время среди руководителей регионов нет женщин, и отметил необходимость "работать над собой". В ходе встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС у Путина поинтересовались, почему в России нет женщин-губернаторов. "Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение", - улыбаясь ответил президент. Его реплика вызвала смех и у выпускников программы кадрового управленческого резерва. Глава государства добавил, что по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно. Кроме того, президент отметил, что, по его мнению, в России есть над чем поработать в вопросе более активного участия женщин в управлении. "В целом это вопрос, на который мы должны обратить действительно больше внимания", - резюмировал он.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России

Путин назвал своим упущением то, что среди руководителей регионов нет женщин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "своим упущением" тот факт, что в стране в настоящее время среди руководителей регионов нет женщин, и отметил необходимость "работать над собой".
В ходе встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС у Путина поинтересовались, почему в России нет женщин-губернаторов.
«
"Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение", - улыбаясь ответил президент. Его реплика вызвала смех и у выпускников программы кадрового управленческого резерва.
Глава государства добавил, что по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно. Кроме того, президент отметил, что, по его мнению, в России есть над чем поработать в вопросе более активного участия женщин в управлении.
"В целом это вопрос, на который мы должны обратить действительно больше внимания", - резюмировал он.
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