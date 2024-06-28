https://ria.ru/20240628/putin-1956201521.html

Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России

Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России - РИА Новости, 28.06.2024

Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России

Президент России Владимир Путин назвал "своим упущением" тот факт, что в стране в настоящее время среди руководителей регионов нет женщин, и отметил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:30

2024-06-28T18:30

2024-06-28T18:30

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956200049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d943a20931727cc52db8360e07a4d33.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "своим упущением" тот факт, что в стране в настоящее время среди руководителей регионов нет женщин, и отметил необходимость "работать над собой". В ходе встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС у Путина поинтересовались, почему в России нет женщин-губернаторов. "Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение", - улыбаясь ответил президент. Его реплика вызвала смех и у выпускников программы кадрового управленческого резерва. Глава государства добавил, что по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно. Кроме того, президент отметил, что, по его мнению, в России есть над чем поработать в вопросе более активного участия женщин в управлении. "В целом это вопрос, на который мы должны обратить действительно больше внимания", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240401/prezident-1937079192.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика