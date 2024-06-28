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Путин назвал Курскую область ядром российского государства - РИА Новости, 28.06.2024
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18:13 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/putin-1956196036.html
Путин назвал Курскую область ядром российского государства
Путин назвал Курскую область ядром российского государства - РИА Новости, 28.06.2024
Путин назвал Курскую область ядром российского государства
Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сейчас она является приграничным регионом, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:13
2024-06-28T18:13
политика
россия
курская область
владимир путин
алексей смирнов (политик)
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сейчас она является приграничным регионом, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. На связь с президентом вышел врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сегодня она на границе в качестве приграничной территории", - сказал президент.
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политика, россия, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик)
Политика, Россия, Курская область, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик)
Путин назвал Курскую область ядром российского государства

Путин: Курская область испокон веков относится к ядру российского государства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сейчас она является приграничным регионом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. На связь с президентом вышел врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сегодня она на границе в качестве приграничной территории", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Путин проведет встречу с выпускниками "школы губернаторов"
Вчера, 12:53
 
ПолитикаРоссияКурская областьВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)
 
 
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