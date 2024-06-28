https://ria.ru/20240628/putin-1956196036.html
Путин назвал Курскую область ядром российского государства
Путин назвал Курскую область ядром российского государства - РИА Новости, 28.06.2024
Путин назвал Курскую область ядром российского государства
Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сейчас она является приграничным регионом, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:13
2024-06-28T18:13
2024-06-28T18:13
политика
россия
курская область
владимир путин
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956194783_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_cca8c88d6dfaa421b6ebec74ca70eb1b.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сейчас она является приграничным регионом, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. На связь с президентом вышел врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сегодня она на границе в качестве приграничной территории", - сказал президент.
https://ria.ru/20240628/shkola-1956079515.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956194783_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8864513a7305e5d0e45ba2593b6e3fb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик)
Политика, Россия, Курская область, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик)
Путин назвал Курскую область ядром российского государства
Путин: Курская область испокон веков относится к ядру российского государства