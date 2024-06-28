https://ria.ru/20240628/putin-1956196036.html

Путин назвал Курскую область ядром российского государства

Путин назвал Курскую область ядром российского государства - РИА Новости, 28.06.2024

Путин назвал Курскую область ядром российского государства

Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сейчас она является приграничным регионом, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:13

2024-06-28T18:13

2024-06-28T18:13

политика

россия

курская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сейчас она является приграничным регионом, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. На связь с президентом вышел врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Курская область испокон веков относится к ядру российского государства, даже несмотря на то, что сегодня она на границе в качестве приграничной территории", - сказал президент.

https://ria.ru/20240628/shkola-1956079515.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

политика, россия, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик)