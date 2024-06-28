https://ria.ru/20240628/putin-1956194262.html
Путин согласился, что в России не хватает женщин в управлении
Путин согласился, что в России не хватает женщин в управлении - РИА Новости, 28.06.2024
Путин согласился, что в России не хватает женщин в управлении
Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что в РФ недостаточно женщин в управлении, но добавил, что путь некоторых стран в назначении только по... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:06
2024-06-28T18:06
2024-06-28T18:19
россия
владимир путин
политика
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что в РФ недостаточно женщин в управлении, но добавил, что путь некоторых стран в назначении только по гендерному принципу ошибочен."Вы правы, количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточно, но, мне представляется, было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах – по гендерному принципу выбирать на определенные должности. Нужно отбирать, прежде всего, по личным и деловым качествам", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин согласился, что в России не хватает женщин в управлении
Путин: женщин в управлении не хватает, но нельзя назначать только из-за пола
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что в РФ недостаточно женщин в управлении, но добавил, что путь некоторых стран в назначении только по гендерному принципу ошибочен.
"Вы правы, количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточно, но, мне представляется, было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах – по гендерному принципу выбирать на определенные должности. Нужно отбирать, прежде всего, по личным и деловым качествам", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.