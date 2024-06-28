https://ria.ru/20240628/putin-1956194262.html

Путин согласился, что в России не хватает женщин в управлении

Путин согласился, что в России не хватает женщин в управлении - РИА Новости, 28.06.2024

Путин согласился, что в России не хватает женщин в управлении

Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что в РФ недостаточно женщин в управлении, но добавил, что путь некоторых стран в назначении только по... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:06

2024-06-28T18:06

2024-06-28T18:19

россия

владимир путин

политика

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что в РФ недостаточно женщин в управлении, но добавил, что путь некоторых стран в назначении только по гендерному принципу ошибочен."Вы правы, количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточно, но, мне представляется, было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах – по гендерному принципу выбирать на определенные должности. Нужно отбирать, прежде всего, по личным и деловым качествам", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

https://ria.ru/20240327/volodin-1936156827.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика