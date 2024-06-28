https://ria.ru/20240628/putin-1956192738.html
Предпринимательское сообщество стало более патриотичным, заявил Путин
Предпринимательское сообщество стало более патриотичным, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Предпринимательское сообщество стало более патриотичным, заявил Путин
Предпринимательское сообщество в России стало более патриотичным, надо поддержать их, власти так и делают, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:02
2024-06-28T18:02
2024-06-28T18:11
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Предпринимательское сообщество в России стало более патриотичным, надо поддержать их, власти так и делают, заявил президент России Владимир Путин."У нас предпринимательское сообщество не только сложилось, оно стало и более патриотичным, и более государственно ориентированным. Я говорил, что мы должны поддержать новое поколение предпринимателей… Мы так и делаем, стараемся на федеральном уровне", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Предпринимательское сообщество стало более патриотичным, заявил Путин
Путин: предпринимательское сообщество в стало патриотичнее, надо поддержать их
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Предпринимательское сообщество в России стало более патриотичным, надо поддержать их, власти так и делают, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас предпринимательское сообщество не только сложилось, оно стало и более патриотичным, и более государственно ориентированным. Я говорил, что мы должны поддержать новое поколение предпринимателей… Мы так и делаем, стараемся на федеральном уровне", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.