https://ria.ru/20240628/putin-1956192738.html

Предпринимательское сообщество стало более патриотичным, заявил Путин

Предпринимательское сообщество стало более патриотичным, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024

Предпринимательское сообщество стало более патриотичным, заявил Путин

Предпринимательское сообщество в России стало более патриотичным, надо поддержать их, власти так и делают, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:02

2024-06-28T18:02

2024-06-28T18:11

россия

владимир путин

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Предпринимательское сообщество в России стало более патриотичным, надо поддержать их, власти так и делают, заявил президент России Владимир Путин."У нас предпринимательское сообщество не только сложилось, оно стало и более патриотичным, и более государственно ориентированным. Я говорил, что мы должны поддержать новое поколение предпринимателей… Мы так и делаем, стараемся на федеральном уровне", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

https://ria.ru/20240628/vvp-1956193969.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин