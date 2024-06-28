https://ria.ru/20240628/putin-1956192565.html

Путин оценил успехи российских предпринимателей

Путин оценил успехи российских предпринимателей - РИА Новости, 28.06.2024

Путин оценил успехи российских предпринимателей

Российские предприниматели не только не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия в РФ, но "подхватили" их и начали развивать, заявил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:00

2024-06-28T18:00

2024-06-28T18:04

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские предприниматели не только не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия в РФ, но "подхватили" их и начали развивать, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось. Все не только перехватили, но и с присущим вам обычным блеском начали идти дальше и развивать", - сказал Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС.

https://ria.ru/20240628/putin-1956193164.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин