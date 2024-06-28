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Путин оценил успехи российских предпринимателей - РИА Новости, 28.06.2024
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18:00 28.06.2024 (обновлено: 18:04 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/putin-1956192565.html
Путин оценил успехи российских предпринимателей
Путин оценил успехи российских предпринимателей - РИА Новости, 28.06.2024
Путин оценил успехи российских предпринимателей
Российские предприниматели не только не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия в РФ, но "подхватили" их и начали развивать, заявил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:00
2024-06-28T18:04
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские предприниматели не только не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия в РФ, но "подхватили" их и начали развивать, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось. Все не только перехватили, но и с присущим вам обычным блеском начали идти дальше и развивать", - сказал Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС.
https://ria.ru/20240628/putin-1956193164.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил успехи российских предпринимателей

Путин: предприниматели из России не дали развалить брошенные Западом предприятия

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские предприниматели не только не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия в РФ, но "подхватили" их и начали развивать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось. Все не только перехватили, но и с присущим вам обычным блеском начали идти дальше и развивать", - сказал Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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