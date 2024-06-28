https://ria.ru/20240628/putin-1956186216.html

Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России

Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России - РИА Новости, 28.06.2024

Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России

От уровня образования и использования достижений науки зависит конечный результат и конкурентоспособность всей России, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:44

2024-06-28T17:44

2024-06-28T17:48

россия

владимир путин

общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. От уровня образования и использования достижений науки зависит конечный результат и конкурентоспособность всей России, сказал президент РФ Владимир Путин. "От уровня образования, от умения использовать достижения науки в практической деятельности зависит конечный общий результат и конкурентоспособность страны", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс. Наука и образование приобретает сегодня абсолютно материальное значение, добавил президент России.

https://ria.ru/20240613/uchenye-1952701533.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество