https://ria.ru/20240628/putin-1956186216.html
Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России
Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России - РИА Новости, 28.06.2024
Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России
От уровня образования и использования достижений науки зависит конечный результат и конкурентоспособность всей России, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:44
2024-06-28T17:44
2024-06-28T17:48
россия
владимир путин
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. От уровня образования и использования достижений науки зависит конечный результат и конкурентоспособность всей России, сказал президент РФ Владимир Путин. "От уровня образования, от умения использовать достижения науки в практической деятельности зависит конечный общий результат и конкурентоспособность страны", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс. Наука и образование приобретает сегодня абсолютно материальное значение, добавил президент России.
https://ria.ru/20240613/uchenye-1952701533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России
Путин: образование и достижения в науке определяют конкурентоспособность России
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. От уровня образования и использования достижений науки зависит конечный результат и конкурентоспособность всей России, сказал президент РФ Владимир Путин.
"От уровня образования, от умения использовать достижения науки в практической деятельности зависит конечный общий результат и конкурентоспособность страны", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
Наука и образование приобретает сегодня абсолютно материальное значение, добавил президент России.