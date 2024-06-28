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Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России - РИА Новости, 28.06.2024
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17:44 28.06.2024 (обновлено: 17:48 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/putin-1956186216.html
Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России
Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России - РИА Новости, 28.06.2024
Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России
От уровня образования и использования достижений науки зависит конечный результат и конкурентоспособность всей России, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:44
2024-06-28T17:48
россия
владимир путин
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. От уровня образования и использования достижений науки зависит конечный результат и конкурентоспособность всей России, сказал президент РФ Владимир Путин. "От уровня образования, от умения использовать достижения науки в практической деятельности зависит конечный общий результат и конкурентоспособность страны", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс. Наука и образование приобретает сегодня абсолютно материальное значение, добавил президент России.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность России

Путин: образование и достижения в науке определяют конкурентоспособность России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. От уровня образования и использования достижений науки зависит конечный результат и конкурентоспособность всей России, сказал президент РФ Владимир Путин.
"От уровня образования, от умения использовать достижения науки в практической деятельности зависит конечный общий результат и конкурентоспособность страны", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
Наука и образование приобретает сегодня абсолютно материальное значение, добавил президент России.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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