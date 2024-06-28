https://ria.ru/20240628/putin-1956185196.html

Путин призвал не откладывать решение социальных проблем в Донбассе

Путин призвал не откладывать решение социальных проблем в Донбассе - РИА Новости, 28.06.2024

Путин призвал не откладывать решение социальных проблем в Донбассе

Решением социальных проблем в Донбассе надо заниматься сейчас, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:39

2024-06-28T17:39

2024-06-28T18:24

донбасс

безопасность

владимир путин

россия

новороссия

луганская народная республика

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл), 28 июн — РИА Новости. Решением социальных проблем в Донбассе надо заниматься сейчас, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС."Главное сейчас для Донбасса в целом, для Новороссии — это решение вопросов безопасности, <…> но откладывать на потом решение социальных, экономических вопросов, развитие экономики региона абсолютно невозможно, нецелесообразно. Нужно решать эти вопросы сейчас, параллельно с решением боевых задач", — сказал глава государства.Говоря о ситуации в Луганской Народной Республике, российский лидер подчеркнул, что ее восстановление идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия."Там очень хороший промышленный потенциал, развитие уже началось, началось несмотря ни на что, несмотря на проблемы, связанные с безопасностью, развитие идет. Уже предприятия начали <…> отчислять и налоги даже в местные и федеральные бюджеты", — пояснил Путин.Когда еще не решены задачи в сфере безопасности, решать другие вопросы гораздо сложнее, отметил президент.Российские бойцы, добавил Путин, делают все на линии соприкосновения для обеспечения безопасности Донбасса.

https://ria.ru/20240605/putin-1950831319.html

https://ria.ru/20240107/vosstanovlenie-1920073280.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952861180.html

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новороссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, безопасность, владимир путин, россия, новороссия, луганская народная республика