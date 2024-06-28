Путин призвал не откладывать решение социальных проблем в Донбассе
Путин: решением социальных проблем в Донбассе надо заниматься сейчас
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС
Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл), 28 июн — РИА Новости. Решением социальных проблем в Донбассе надо заниматься сейчас, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
"Главное сейчас для Донбасса в целом, для Новороссии — это решение вопросов безопасности, <…> но откладывать на потом решение социальных, экономических вопросов, развитие экономики региона абсолютно невозможно, нецелесообразно. Нужно решать эти вопросы сейчас, параллельно с решением боевых задач", — сказал глава государства.
Говоря о ситуации в Луганской Народной Республике, российский лидер подчеркнул, что ее восстановление идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия.
"Там очень хороший промышленный потенциал, развитие уже началось, началось несмотря ни на что, несмотря на проблемы, связанные с безопасностью, развитие идет. Уже предприятия начали <…> отчислять и налоги даже в местные и федеральные бюджеты", — пояснил Путин.
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Когда еще не решены задачи в сфере безопасности, решать другие вопросы гораздо сложнее, отметил президент.
Российские бойцы, добавил Путин, делают все на линии соприкосновения для обеспечения безопасности Донбасса.