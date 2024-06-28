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Путин оценил работу Цивилева на посту главы Кузбасса - РИА Новости, 28.06.2024
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17:32 28.06.2024 (обновлено: 17:45 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/putin-1956182685.html
Путин оценил работу Цивилева на посту главы Кузбасса
Путин оценил работу Цивилева на посту главы Кузбасса - РИА Новости, 28.06.2024
Путин оценил работу Цивилева на посту главы Кузбасса
Президент России Владимир Путин заявил, что Сергей Цивилев в качестве главы Кузбасса многое сделал, но проблемы в регионе остались. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:32
2024-06-28T17:45
политика
сергей цивилев
владимир путин
россия
кемеровская область
илья середюк
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Сергей Цивилев в качестве главы Кузбасса многое сделал, но проблемы в регионе остались.Путин в пятницу проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС."Вы (врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк – ред.) упомянули бывшего губернатора. Он тоже прошел одну из программ, его кандидатура появилась в ходе прохождения этой программы. Он вас и рекомендовал на должность, которую вы занимаете… Кузбасс – действительно один из стратегических регионов России. Цивилев немало сделал, надеюсь, еще больше сделает в новом качестве, в качестве министра энергетики. Но регион огромный, сложный, и нерешенных задач еще очень много", - сказал глава государства.
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политика, сергей цивилев, владимир путин, россия, кемеровская область, илья середюк
Политика, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Россия, Кемеровская область, Илья Середюк
Путин оценил работу Цивилева на посту главы Кузбасса

Путин: Цивилев как глава Кузбасса много сделал, но и проблемы в регионе остались

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Сергей Цивилев в качестве главы Кузбасса многое сделал, но проблемы в регионе остались.
Путин в пятницу проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
"Вы (врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк – ред.) упомянули бывшего губернатора. Он тоже прошел одну из программ, его кандидатура появилась в ходе прохождения этой программы. Он вас и рекомендовал на должность, которую вы занимаете… Кузбасс – действительно один из стратегических регионов России. Цивилев немало сделал, надеюсь, еще больше сделает в новом качестве, в качестве министра энергетики. Но регион огромный, сложный, и нерешенных задач еще очень много", - сказал глава государства.
Мэр Кемерово Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Врио главы Кузбасса считает своей задачей сохранить темпы развития региона
7 июня, 17:21
 
ПолитикаСергей ЦивилевВладимир ПутинРоссияКемеровская областьИлья Середюк
 
 
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