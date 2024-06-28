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Путин поручил определить порядок выплат военным контрактникам - РИА Новости, 28.06.2024
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14:13 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/putin-1956108033.html
Путин поручил определить порядок выплат военным контрактникам
Путин поручил определить порядок выплат военным контрактникам - РИА Новости, 28.06.2024
Путин поручил определить порядок выплат военным контрактникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству в двухмесячный срок определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты отдельным... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:13
2024-06-28T14:13
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в двухмесячный срок определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям военных контрактников, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации. Согласно документу, компенсация положена участникам СВО, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и являющимся получателями пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена при поступлении их на военную службу. "Правительству Российской Федерации: а) в 2-месячный срок определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты, установленной настоящим указом; б) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230705/pensii-1882310080.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил определить порядок выплат военным контрактникам

Путин поручил правительству определить порядок выплаты военным контрактникам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в двухмесячный срок определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям военных контрактников, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.
Согласно документу, компенсация положена участникам СВО, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и являющимся получателями пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена при поступлении их на военную службу.
«
"Правительству Российской Федерации: а) в 2-месячный срок определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты, установленной настоящим указом; б) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа", - говорится в документе.
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