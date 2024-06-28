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Путин рассказал о сотрудничестве регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
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12:54 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/putin-1956079823.html
Путин рассказал о сотрудничестве регионов России и Белоруссии
Путин рассказал о сотрудничестве регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
Путин рассказал о сотрудничестве регионов России и Белоруссии
Предприятия регионов России и Белоруссии наладили сотрудничество в производстве оптических устройств и приборов фотоники для систем связи, заявил президент... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:54
2024-06-28T12:54
технологии
россия
белоруссия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Предприятия регионов России и Белоруссии наладили сотрудничество в производстве оптических устройств и приборов фотоники для систем связи, заявил президент России Владимир Путин. "Предприятия Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также Минска и Минской области наладили сотрудничество в производстве оптических устройств и приборов фотоники для систем связи, передачи данных и информатики", - заявил глава государства в обращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии.
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технологии, россия, белоруссия, москва, владимир путин
Технологии, Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин
Путин рассказал о сотрудничестве регионов России и Белоруссии

Путин: регионы РФ и Белоруссии наладили сотрудничество в сфере систем связи

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Предприятия регионов России и Белоруссии наладили сотрудничество в производстве оптических устройств и приборов фотоники для систем связи, заявил президент России Владимир Путин.
"Предприятия Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также Минска и Минской области наладили сотрудничество в производстве оптических устройств и приборов фотоники для систем связи, передачи данных и информатики", - заявил глава государства в обращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии.
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