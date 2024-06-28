https://ria.ru/20240628/putin-1956078177.html

Россия и Белоруссия работают над созданием легкого многоцелевого самолета

Россия и Белоруссия работают над созданием легкого многоцелевого самолета - РИА Новости, 28.06.2024

Россия и Белоруссия работают над созданием легкого многоцелевого самолета

Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта, заявил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:51

2024-06-28T12:51

2024-06-28T12:51

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

уральский завод гражданской авиации

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта, заявил президент России Владимир Путин. Путин в обращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии отметил, что двумя странами будет реализован целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств. "Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20240128/samolety-1924031274.html

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экономика, россия, белоруссия, владимир путин, уральский завод гражданской авиации