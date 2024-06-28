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Россия и Белоруссия работают над созданием легкого многоцелевого самолета
Россия и Белоруссия работают над созданием легкого многоцелевого самолета - РИА Новости, 28.06.2024
Россия и Белоруссия работают над созданием легкого многоцелевого самолета
Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта, заявил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:51
2024-06-28T12:51
2024-06-28T12:51
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
уральский завод гражданской авиации
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта, заявил президент России Владимир Путин. Путин в обращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии отметил, что двумя странами будет реализован целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств. "Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20240128/samolety-1924031274.html
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экономика, россия, белоруссия, владимир путин, уральский завод гражданской авиации
Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Уральский завод гражданской авиации
Россия и Белоруссия работают над созданием легкого многоцелевого самолета
Путин: заводы в РФ и Белоруссии работают над созданием многоцелевого самолета