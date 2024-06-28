https://ria.ru/20240628/putin-1956076858.html
Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок
Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок - РИА Новости, 28.06.2024
Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок
РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:46
2024-06-28T12:46
2024-06-28T12:46
наука
россия
белоруссия
владимир путин
космос - риа наука
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент обратился к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии. "Региональные исследовательские центры и конструкторские бюро в России и Белоруссии вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240605/roskosmos-1950715642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, космос - риа наука
Наука, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Космос - РИА Наука
Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок
Путин: Россия и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок