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Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок - РИА Новости, 28.06.2024
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Наука
 
12:46 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/putin-1956076858.html
Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок
Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок - РИА Новости, 28.06.2024
Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок
РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:46
2024-06-28T12:46
наука
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент обратился к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии. "Региональные исследовательские центры и конструкторские бюро в России и Белоруссии вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240605/roskosmos-1950715642.html
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россия, белоруссия, владимир путин, космос - риа наука
Наука, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Космос - РИА Наука
Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок

Путин: Россия и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент обратился к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии.
"Региональные исследовательские центры и конструкторские бюро в России и Белоруссии вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации", - сказал Путин.
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НаукаРоссияБелоруссияВладимир ПутинКосмос - РИА Наука
 
 
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