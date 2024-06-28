https://ria.ru/20240628/putin-1956076858.html

Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок

Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок - РИА Новости, 28.06.2024

Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок

РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:46

2024-06-28T12:46

2024-06-28T12:46

наука

россия

белоруссия

владимир путин

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент обратился к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии. "Региональные исследовательские центры и конструкторские бюро в России и Белоруссии вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240605/roskosmos-1950715642.html

россия

белоруссия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, белоруссия, владимир путин, космос - риа наука