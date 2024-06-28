https://ria.ru/20240628/putin-1956013827.html

Путин поздравил российских выпускников

Путин поздравил российских выпускников - РИА Новости, 28.06.2024

Путин поздравил российских выпускников

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских выпускников. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:11

2024-06-28T09:11

2024-06-28T10:35

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских выпускников.Выпускные вечера для школьников пройдут в России 28-29 июня."Самое главное – реализовать своё призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других. Точно так же, как для вас стали примером и наши великие предки, и выдающиеся современники, которые ярко и достойно проявили себя и в учёбе, и в творчестве, и в работе, и порой в сложных испытаниях", - заявил Путин.Он подчеркнул, что главная опора для каждого человека – семья."Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете. Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед. С праздником вас! Будьте счастливы!" - пожелал президент."В эти дни по всей России, нашей необъятной, прекрасной и великой стране, проходят школьные выпускные. Хочу искренне поздравить выпускников, их родителей, близких, наставников с этим замечательным, наполненным мечтами, надеждами, романтикой юности праздником", - сказал Путин.Он отметил, что для выпускников это "особый, очень волнующий момент" - начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой и самостоятельной, где все ключевые решения они будут принимать сами."Прощаясь со школой, мы говорим спасибо своим педагогам. С самых первых школьных дней они были рядом, переживали за вас как за родных, поддерживали в трудную минуту, помогали поверить в себя. Ваши учителя всегда будут восхищаться вашими успехами. А они обязательно будут благодаря тем качествам, которые у вас, уверен, есть: целеустремлённость, настойчивость, стремление обретать новые знания и навыки, утверждаться в будущей профессии, приносить пользу людям, служить родной стране", - подчеркнул президент.

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https://ria.ru/20240524/shkola-1948119375.html

https://ria.ru/20240627/beglov-1955969287.html

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Путин поздравил выпускников с окончанием школы Путин поздравил выпускников с окончанием школы 2024-06-28T09:11 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование