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Путин поздравил российских выпускников - РИА Новости, 28.06.2024
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09:11 28.06.2024 (обновлено: 10:35 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/putin-1956013827.html
Путин поздравил российских выпускников
Путин поздравил российских выпускников - РИА Новости, 28.06.2024
Путин поздравил российских выпускников
Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских выпускников. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:11
2024-06-28T10:35
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских выпускников.Выпускные вечера для школьников пройдут в России 28-29 июня."Самое главное – реализовать своё призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других. Точно так же, как для вас стали примером и наши великие предки, и выдающиеся современники, которые ярко и достойно проявили себя и в учёбе, и в творчестве, и в работе, и порой в сложных испытаниях", - заявил Путин.Он подчеркнул, что главная опора для каждого человека – семья."Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете. Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед. С праздником вас! Будьте счастливы!" - пожелал президент."В эти дни по всей России, нашей необъятной, прекрасной и великой стране, проходят школьные выпускные. Хочу искренне поздравить выпускников, их родителей, близких, наставников с этим замечательным, наполненным мечтами, надеждами, романтикой юности праздником", - сказал Путин.Он отметил, что для выпускников это "особый, очень волнующий момент" - начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой и самостоятельной, где все ключевые решения они будут принимать сами."Прощаясь со школой, мы говорим спасибо своим педагогам. С самых первых школьных дней они были рядом, переживали за вас как за родных, поддерживали в трудную минуту, помогали поверить в себя. Ваши учителя всегда будут восхищаться вашими успехами. А они обязательно будут благодаря тем качествам, которые у вас, уверен, есть: целеустремлённость, настойчивость, стремление обретать новые знания и навыки, утверждаться в будущей профессии, приносить пользу людям, служить родной стране", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240619/shkolnik-1954025422.html
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Путин поздравил выпускников с окончанием школы
Путин поздравил выпускников с окончанием школы
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поздравил российских выпускников

Путин поздравил российских выпускников в видеообращении

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских выпускников.
Выпускные вечера для школьников пройдут в России 28-29 июня.
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"Самое главное – реализовать своё призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других. Точно так же, как для вас стали примером и наши великие предки, и выдающиеся современники, которые ярко и достойно проявили себя и в учёбе, и в творчестве, и в работе, и порой в сложных испытаниях", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что главная опора для каждого человека – семья.
"Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете. Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед. С праздником вас! Будьте счастливы!" - пожелал президент.
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"В эти дни по всей России, нашей необъятной, прекрасной и великой стране, проходят школьные выпускные. Хочу искренне поздравить выпускников, их родителей, близких, наставников с этим замечательным, наполненным мечтами, надеждами, романтикой юности праздником", - сказал Путин.
Он отметил, что для выпускников это "особый, очень волнующий момент" - начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой и самостоятельной, где все ключевые решения они будут принимать сами.
"Прощаясь со школой, мы говорим спасибо своим педагогам. С самых первых школьных дней они были рядом, переживали за вас как за родных, поддерживали в трудную минуту, помогали поверить в себя. Ваши учителя всегда будут восхищаться вашими успехами. А они обязательно будут благодаря тем качествам, которые у вас, уверен, есть: целеустремлённость, настойчивость, стремление обретать новые знания и навыки, утверждаться в будущей профессии, приносить пользу людям, служить родной стране", - подчеркнул президент.
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