https://ria.ru/20240628/puteshestviya-1955918406.html
Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего
Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего - РИА Новости, 28.06.2024
Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего
Определены города, спрос на визит в которые у самостоятельных туристов за год вырос сильнее всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:52
2024-06-28T05:52
2024-06-28T07:54
туризм
туризм
новости - туризм
шанхай
батуми
тбилиси
отдых в россии
отели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837017657_0:165:3071:1892_1920x0_80_0_0_08fa1dce24f3f4fa1b70267fc460f142.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены города, спрос на визит в которые у самостоятельных туристов за год вырос сильнее всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований гостиниц на июнь и сравнили этот показатель с первым месяцем лета прошлого года.Оказалось, что больше всего – в три раза - вырос интерес к поездкам в Шанхай, вдвое увеличился спрос на проживание в Батуми, в полтора раза – в Тбилиси.Значительно возросло число бронирований и на российские города. Так гостиницы в Архангельске в июне этого года заказывали на 68 процентов чаще, чем годом ранее.В половину больше бронирований эксперты отмечают на отели Ставрополя, Баку и итальянского курорта Римини.
https://ria.ru/20240617/abkhaziya-1950258396.html
шанхай
батуми
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837017657_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_87c4aa87c50374ecbea4d554bf9f88ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шанхай, батуми, тбилиси, отдых в россии, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шанхай, Батуми, Тбилиси, отдых в России, Отели, Гостиницы
Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего
Эксперты: спрос российских туристов на отели Шанхая за год вырос в три раза