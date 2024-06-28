https://ria.ru/20240628/puteshestviya-1955918406.html

Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего

Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего - РИА Новости, 28.06.2024

Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего

Определены города, спрос на визит в которые у самостоятельных туристов за год вырос сильнее всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:52

2024-06-28T05:52

2024-06-28T07:54

туризм

туризм

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены города, спрос на визит в которые у самостоятельных туристов за год вырос сильнее всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований гостиниц на июнь и сравнили этот показатель с первым месяцем лета прошлого года.Оказалось, что больше всего – в три раза - вырос интерес к поездкам в Шанхай, вдвое увеличился спрос на проживание в Батуми, в полтора раза – в Тбилиси.Значительно возросло число бронирований и на российские города. Так гостиницы в Архангельске в июне этого года заказывали на 68 процентов чаще, чем годом ранее.В половину больше бронирований эксперты отмечают на отели Ставрополя, Баку и итальянского курорта Римини.

https://ria.ru/20240617/abkhaziya-1950258396.html

шанхай

батуми

тбилиси

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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