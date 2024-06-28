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Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего - РИА Новости, 28.06.2024
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Туризм
 
05:52 28.06.2024 (обновлено: 07:54 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/puteshestviya-1955918406.html
Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего
Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего - РИА Новости, 28.06.2024
Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего
Определены города, спрос на визит в которые у самостоятельных туристов за год вырос сильнее всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:52
2024-06-28T07:54
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шанхай
батуми
тбилиси
отдых в россии
отели
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены города, спрос на визит в которые у самостоятельных туристов за год вырос сильнее всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований гостиниц на июнь и сравнили этот показатель с первым месяцем лета прошлого года.Оказалось, что больше всего – в три раза - вырос интерес к поездкам в Шанхай, вдвое увеличился спрос на проживание в Батуми, в полтора раза – в Тбилиси.Значительно возросло число бронирований и на российские города. Так гостиницы в Архангельске в июне этого года заказывали на 68 процентов чаще, чем годом ранее.В половину больше бронирований эксперты отмечают на отели Ставрополя, Баку и итальянского курорта Римини.
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туризм, новости - туризм, шанхай, батуми, тбилиси, отдых в россии, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шанхай, Батуми, Тбилиси, отдых в России, Отели, Гостиницы
Названы города, спрос на отели в которых за год вырос сильнее всего

Эксперты: спрос российских туристов на отели Шанхая за год вырос в три раза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены города, спрос на визит в которые у самостоятельных туристов за год вырос сильнее всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований гостиниц на июнь и сравнили этот показатель с первым месяцем лета прошлого года.
Оказалось, что больше всего – в три раза - вырос интерес к поездкам в Шанхай, вдвое увеличился спрос на проживание в Батуми, в полтора раза – в Тбилиси.
Значительно возросло число бронирований и на российские города. Так гостиницы в Архангельске в июне этого года заказывали на 68 процентов чаще, чем годом ранее.
В половину больше бронирований эксперты отмечают на отели Ставрополя, Баку и итальянского курорта Римини.
Абхазия. Танцоры в этнопарке Апсны - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмШанхайБатумиТбилисиотдых в РоссииОтелиГостиницы
 
 
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