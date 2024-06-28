Рейтинг@Mail.ru
Туристы назвали самый популярный стритфуд России - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:32 28.06.2024 (обновлено: 07:53 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/puteshestviya-1955913361.html
Туристы назвали самый популярный стритфуд России
Туристы назвали самый популярный стритфуд России - РИА Новости, 28.06.2024
Туристы назвали самый популярный стритфуд России
Туристы, опрошенные онлайн - сервисом, определили самый популярный стритфуд в России, сообщает Туту. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:32
2024-06-28T07:53
туризм
туризм
еда - туризм
еда
москва
санкт-петербург
кафе
рестораны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/70/1531457007_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d9ab5ebbcdbdc56b9704805081c68d02.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн - сервисом, определили самый популярный стритфуд в России, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей из городов-миллионников и выяснили, что 85 процентов из них покупают стритфуд хотя бы раз в месяц. Большинство не тратит на уличную еду больше 1,5 тысячи рублей в месяц.Лидером рейтинга стала шаурма. Ее считают самым популярным стритфудом 53 процента путешественников. Согласно онлайн-картам, в столице более четырех тысяч точек с такой едой, а в Санкт-Петербурге с шавермой — примерно две тысячи.Второе место заняли бургеры. Их считают популярными 14 процентов опрошенных. Более 2,5 тысячи бургерных можно найти в Москве, около 800 — в Санкт-Петербурге, по 200 – в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Уфе и Ростове-на-Дону.На третьем месте по популярности — пицца, получившая 11 процентов голосов. Хот-доги выбирают пять процентов респондентов, чебуреки — 2,5 процента. В Москве расположено более 1,4 тысячи пиццерий, около 1,5 тысячи кафе с хот-догами и две тысячи — с чебуреками. В Санкт-Петербурге пиццу предлагают 400 заведений, хот-доги и чебуреки — 700 и 250 соответственно. В других городах-миллионниках в среднем более 110 пиццерий, двести точек с хот-догами и около 120 с чебуреками.Далее в рейтинге — сэндвичи, беляши, пирожки, блины и эчпочмаки.
https://ria.ru/20240628/sergievposad-1954070624.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/70/1531457007_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_2ebb6c468df39de3da5749b554f42091.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, еда - туризм, еда, москва, санкт-петербург, кафе, рестораны, новости - туризм, россия
Туризм, Туризм, Еда - Туризм, Еда, Москва, Санкт-Петербург, Кафе, Рестораны, Новости - Туризм, Россия
Туристы назвали самый популярный стритфуд России

Туристы назвали шаурму и бургеры самым популярным стритфудом в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродавец работает в торговой точке по продаже шаурмы в Москве
Продавец работает в торговой точке по продаже шаурмы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн - сервисом, определили самый популярный стритфуд в России, сообщает Туту.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей из городов-миллионников и выяснили, что 85 процентов из них покупают стритфуд хотя бы раз в месяц. Большинство не тратит на уличную еду больше 1,5 тысячи рублей в месяц.
Лидером рейтинга стала шаурма. Ее считают самым популярным стритфудом 53 процента путешественников. Согласно онлайн-картам, в столице более четырех тысяч точек с такой едой, а в Санкт-Петербурге с шавермой — примерно две тысячи.
Второе место заняли бургеры. Их считают популярными 14 процентов опрошенных. Более 2,5 тысячи бургерных можно найти в Москве, около 800 — в Санкт-Петербурге, по 200 – в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Уфе и Ростове-на-Дону.
На третьем месте по популярности — пицца, получившая 11 процентов голосов. Хот-доги выбирают пять процентов респондентов, чебуреки — 2,5 процента. В Москве расположено более 1,4 тысячи пиццерий, около 1,5 тысячи кафе с хот-догами и две тысячи — с чебуреками. В Санкт-Петербурге пиццу предлагают 400 заведений, хот-доги и чебуреки — 700 и 250 соответственно. В других городах-миллионниках в среднем более 110 пиццерий, двести точек с хот-догами и около 120 с чебуреками.
Далее в рейтинге — сэндвичи, беляши, пирожки, блины и эчпочмаки.
Успенский собор, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Туры в Сергиев Посад: "Троица", лавра и другие достопримечательности
06:10
 
ТуризмТуризмЕда - ТуризмЕдаМоскваСанкт-ПетербургКафеРестораныНовости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала