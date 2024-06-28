https://ria.ru/20240628/puteshestviya-1955913361.html

Туристы назвали самый популярный стритфуд России

Туристы назвали самый популярный стритфуд России - РИА Новости, 28.06.2024

Туристы назвали самый популярный стритфуд России

Туристы, опрошенные онлайн - сервисом, определили самый популярный стритфуд в России, сообщает Туту. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:32

2024-06-28T05:32

2024-06-28T07:53

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн - сервисом, определили самый популярный стритфуд в России, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей из городов-миллионников и выяснили, что 85 процентов из них покупают стритфуд хотя бы раз в месяц. Большинство не тратит на уличную еду больше 1,5 тысячи рублей в месяц.Лидером рейтинга стала шаурма. Ее считают самым популярным стритфудом 53 процента путешественников. Согласно онлайн-картам, в столице более четырех тысяч точек с такой едой, а в Санкт-Петербурге с шавермой — примерно две тысячи.Второе место заняли бургеры. Их считают популярными 14 процентов опрошенных. Более 2,5 тысячи бургерных можно найти в Москве, около 800 — в Санкт-Петербурге, по 200 – в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Уфе и Ростове-на-Дону.На третьем месте по популярности — пицца, получившая 11 процентов голосов. Хот-доги выбирают пять процентов респондентов, чебуреки — 2,5 процента. В Москве расположено более 1,4 тысячи пиццерий, около 1,5 тысячи кафе с хот-догами и две тысячи — с чебуреками. В Санкт-Петербурге пиццу предлагают 400 заведений, хот-доги и чебуреки — 700 и 250 соответственно. В других городах-миллионниках в среднем более 110 пиццерий, двести точек с хот-догами и около 120 с чебуреками.Далее в рейтинге — сэндвичи, беляши, пирожки, блины и эчпочмаки.

https://ria.ru/20240628/sergievposad-1954070624.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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