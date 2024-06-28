https://ria.ru/20240628/puteshestviya-1955913361.html
Туристы назвали самый популярный стритфуд России
Туристы назвали самый популярный стритфуд России - РИА Новости, 28.06.2024
Туристы назвали самый популярный стритфуд России
Туристы, опрошенные онлайн - сервисом, определили самый популярный стритфуд в России, сообщает Туту. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:32
2024-06-28T05:32
2024-06-28T07:53
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн - сервисом, определили самый популярный стритфуд в России, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей из городов-миллионников и выяснили, что 85 процентов из них покупают стритфуд хотя бы раз в месяц. Большинство не тратит на уличную еду больше 1,5 тысячи рублей в месяц.Лидером рейтинга стала шаурма. Ее считают самым популярным стритфудом 53 процента путешественников. Согласно онлайн-картам, в столице более четырех тысяч точек с такой едой, а в Санкт-Петербурге с шавермой — примерно две тысячи.Второе место заняли бургеры. Их считают популярными 14 процентов опрошенных. Более 2,5 тысячи бургерных можно найти в Москве, около 800 — в Санкт-Петербурге, по 200 – в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Уфе и Ростове-на-Дону.На третьем месте по популярности — пицца, получившая 11 процентов голосов. Хот-доги выбирают пять процентов респондентов, чебуреки — 2,5 процента. В Москве расположено более 1,4 тысячи пиццерий, около 1,5 тысячи кафе с хот-догами и две тысячи — с чебуреками. В Санкт-Петербурге пиццу предлагают 400 заведений, хот-доги и чебуреки — 700 и 250 соответственно. В других городах-миллионниках в среднем более 110 пиццерий, двести точек с хот-догами и около 120 с чебуреками.Далее в рейтинге — сэндвичи, беляши, пирожки, блины и эчпочмаки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, еда - туризм, еда, москва, санкт-петербург, кафе, рестораны, новости - туризм, россия
Туризм, Туризм, Еда - Туризм, Еда, Москва, Санкт-Петербург, Кафе, Рестораны, Новости - Туризм, Россия
Туристы назвали самый популярный стритфуд России
Туристы назвали шаурму и бургеры самым популярным стритфудом в России
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн - сервисом, определили самый популярный стритфуд в России, сообщает Туту.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей из городов-миллионников и выяснили, что 85 процентов из них покупают стритфуд хотя бы раз в месяц. Большинство не тратит на уличную еду больше 1,5 тысячи рублей в месяц.
Лидером рейтинга стала шаурма. Ее считают самым популярным стритфудом 53 процента путешественников. Согласно онлайн-картам, в столице более четырех тысяч точек с такой едой, а в Санкт-Петербурге
с шавермой — примерно две тысячи.
Второе место заняли бургеры. Их считают популярными 14 процентов опрошенных. Более 2,5 тысячи бургерных можно найти в Москве
, около 800 — в Санкт-Петербурге, по 200 – в Екатеринбурге
, Новосибирске
, Нижнем Новгороде
, Уфе
и Ростове-на-Дону
.
На третьем месте по популярности — пицца, получившая 11 процентов голосов. Хот-доги выбирают пять процентов респондентов, чебуреки — 2,5 процента. В Москве расположено более 1,4 тысячи пиццерий, около 1,5 тысячи кафе с хот-догами и две тысячи — с чебуреками. В Санкт-Петербурге пиццу предлагают 400 заведений, хот-доги и чебуреки — 700 и 250 соответственно. В других городах-миллионниках в среднем более 110 пиццерий, двести точек с хот-догами и около 120 с чебуреками.
Далее в рейтинге — сэндвичи, беляши, пирожки, блины и эчпочмаки.