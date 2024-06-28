https://ria.ru/20240628/punkt-1955989530.html

Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ

Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024

Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ

Расчет 122-миллиметровой гаубицы "Д-30" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт и укрепленные позиции украинской армии на... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:13

2024-06-28T05:13

2024-06-28T07:45

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906866748_0:183:3071:1910_1920x0_80_0_0_3058e067ddca4695c02a9d274382437d.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 июн - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы "Д-30" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт и укрепленные позиции украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Личный состав батареи гаубиц "Д-30" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, разведкой было подтверждено уничтожение наблюдательного пункта противника, который был оборудован в заброшенном доме", - сообщил представитель оборонного ведомства.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, херсонская область , безопасность