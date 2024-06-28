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Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ
Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ
Расчет 122-миллиметровой гаубицы "Д-30" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт и укрепленные позиции украинской армии на... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:13
2024-06-28T05:13
2024-06-28T07:45
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 июн - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы "Д-30" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт и укрепленные позиции украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Личный состав батареи гаубиц "Д-30" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, разведкой было подтверждено уничтожение наблюдательного пункта противника, который был оборудован в заброшенном доме", - сообщил представитель оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность
Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ
Расчет гаубицы "Д-30" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ