Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 28.06.2024 (обновлено: 07:45 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/punkt-1955989530.html
Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ
Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ
Расчет 122-миллиметровой гаубицы "Д-30" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт и укрепленные позиции украинской армии на... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:13
2024-06-28T07:45
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906866748_0:183:3071:1910_1920x0_80_0_0_3058e067ddca4695c02a9d274382437d.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 июн - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы "Д-30" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт и укрепленные позиции украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Личный состав батареи гаубиц "Д-30" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, разведкой было подтверждено уничтожение наблюдательного пункта противника, который был оборудован в заброшенном доме", - сообщил представитель оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906866748_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_28af4c53a509cceea06798d9df753da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность
Артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ

Расчет гаубицы "Д-30" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 июн - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы "Д-30" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт и укрепленные позиции украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Личный состав батареи гаубиц "Д-30" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, разведкой было подтверждено уничтожение наблюдательного пункта противника, который был оборудован в заброшенном доме", - сообщил представитель оборонного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала