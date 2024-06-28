https://ria.ru/20240628/puchkov-1956133663.html
Дмитрий Пучков: сегодняшний рынок труда принадлежит соискателю
Дмитрий Пучков: сегодняшний рынок труда принадлежит соискателю - РИА Новости, 28.06.2024
Дмитрий Пучков: сегодняшний рынок труда принадлежит соискателю
Рынок труда сегодня стал рынком соискателя и компаниям приходится активнее бороться за талантливых специалистов, предлагая более привлекательные условия труда,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:47
2024-06-28T16:47
2024-06-28T16:47
россия
авито
трудоустройство
работа
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рынок труда сегодня стал рынком соискателя и компаниям приходится активнее бороться за талантливых специалистов, предлагая более привлекательные условия труда, сообщил управляющий директор "Авито Работы" Дмитрий Пучков.Он выступил в пятницу на площадке центра "Профессии будущего", где прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.Пучков привел данные платформы, согласно которым весной 2024 года активных вакансий стало на 57% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года."Сегодняшний рынок труда стал рынком соискателя. Это означает, что компаниям приходится активнее бороться за талантливых специалистов, предлагая более привлекательные условия труда. В то же время кандидаты получают больше возможностей для выбора подходящей работы", - привели в "Авито Работе" его слова.Эксперт "Авито Работы" отметил растущую востребованность специалистов в сферах производства (доля вакансий на платформе — 21%), строительства (13%), транспорта, логистики (7%) и продаж (7%). По этим направлениям работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта, предлагая обучение на месте. Это открывает возможности как для молодых специалистов, так и для сотрудников старшего возраста, желающих сменить профессию.Кроме того, отмечается тренд на подработку, для наемных работников такой формат стал возможностью для увеличения совокупного дохода. Число вакансий с возможностью подработки выросло на 42% за год. В свою очередь, больше половины (54%) опрошенных соискателей сообщили о том, что уже подрабатывали в течение последнего года.Пучков отметил, что, конкурируя за кадры, работодатели предлагают не только достойные зарплаты, бонусы и гибкие варианты трудоустройства, но и возможности в освоении новых профессий."По нашим данным, число вакансий с возможностью переобучения выросло почти в 6 раз за год. Такая динамика становится позитивным трендом как для соискателей, так и для компаний, желающих получить квалифицированных, компетентных сотрудников", — пояснил он.В числе льгот и бонусов, которые работодатели предлагают сотрудникам, бесплатное обучение, а также премии за достижение целей или продаж назвали четверть респондентов. Кроме того, 24% участников опроса отметили, что у них имеется бесплатное медицинское страхование и ДМС. Среди других популярных бонусов — премии за выслугу лет (22%), дополнительные выходные или дни отпуска (18%), транспорт за счет компании (17%), бесплатный чай, кофе и снеки в офисе (16%).
https://ria.ru/20240619/avito-1954075933.html
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951095395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авито, трудоустройство, работа
Россия, Авито, трудоустройство, Работа
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рынок труда сегодня стал рынком соискателя и компаниям приходится активнее бороться за талантливых специалистов, предлагая более привлекательные условия труда, сообщил управляющий директор "Авито Работы" Дмитрий Пучков.
Он выступил в пятницу на площадке центра "Профессии будущего", где прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.
Пучков привел данные платформы, согласно которым весной 2024 года активных вакансий стало на 57% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"Сегодняшний рынок труда стал рынком соискателя. Это означает, что компаниям приходится активнее бороться за талантливых специалистов, предлагая более привлекательные условия труда. В то же время кандидаты получают больше возможностей для выбора подходящей работы", - привели в "Авито Работе" его слова.
Эксперт "Авито Работы" отметил растущую востребованность специалистов в сферах производства (доля вакансий на платформе — 21%), строительства (13%), транспорта, логистики (7%) и продаж (7%). По этим направлениям работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта, предлагая обучение на месте. Это открывает возможности как для молодых специалистов, так и для сотрудников старшего возраста, желающих сменить профессию.
Кроме того, отмечается тренд на подработку, для наемных работников такой формат стал возможностью для увеличения совокупного дохода. Число вакансий с возможностью подработки выросло на 42% за год. В свою очередь, больше половины (54%) опрошенных соискателей сообщили о том, что уже подрабатывали в течение последнего года.
Пучков отметил, что, конкурируя за кадры, работодатели предлагают не только достойные зарплаты, бонусы и гибкие варианты трудоустройства, но и возможности в освоении новых профессий.
"По нашим данным, число вакансий с возможностью переобучения выросло почти в 6 раз за год. Такая динамика становится позитивным трендом как для соискателей, так и для компаний, желающих получить квалифицированных, компетентных сотрудников", — пояснил он.
В числе льгот и бонусов, которые работодатели предлагают сотрудникам, бесплатное обучение, а также премии за достижение целей или продаж назвали четверть респондентов. Кроме того, 24% участников опроса отметили, что у них имеется бесплатное медицинское страхование и ДМС. Среди других популярных бонусов — премии за выслугу лет (22%), дополнительные выходные или дни отпуска (18%), транспорт за счет компании (17%), бесплатный чай, кофе и снеки в офисе (16%).