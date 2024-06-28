https://ria.ru/20240628/protokol-1956191942.html
Суд рассмотрит иноагентский протокол на актера Смольянинова*
Суд рассмотрит иноагентский протокол на актера Смольянинова* - РИА Новости, 28.06.2024
Суд рассмотрит иноагентский протокол на актера Смольянинова*
Черемушкинский суд Москвы в августе рассмотрит первый протокол на актера Артура Смольянинова*, составленный из-за неподанной отчетности о своей деятельности в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:59
2024-06-28T17:59
2024-06-28T17:59
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украина
артур смольянинов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы в августе рассмотрит первый протокол на актера Артура Смольянинова*, составленный из-за неподанной отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Судебное заседание по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Смольянинова* А.С. назначено на 7 августа в 9.30", - сказано в картотеке.По данной статье грозит штраф до 50 тысяч рублей. В 2022 году Смольянинова* оштрафовали на 30 рублей за дискредитацию армии России. Минюст включил актера в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов. Смольянинов* в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявлял, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести на актера уголовное дело (произошло ли это, ведомство не сообщало). Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240527/slepakov-1948687092.html
https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html
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россия, москва, украина, артур смольянинов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Культура, Россия, Москва, Украина, Артур Смольянинов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд рассмотрит иноагентский протокол на актера Смольянинова*
Суд в августе рассмотрит иноагентский протокол на актера Смольянинова