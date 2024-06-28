https://ria.ru/20240628/protokol-1956191942.html

Суд рассмотрит иноагентский протокол на актера Смольянинова*

Суд рассмотрит иноагентский протокол на актера Смольянинова* - РИА Новости, 28.06.2024

Суд рассмотрит иноагентский протокол на актера Смольянинова*

Черемушкинский суд Москвы в августе рассмотрит первый протокол на актера Артура Смольянинова*, составленный из-за неподанной отчетности о своей деятельности в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:59

2024-06-28T17:59

2024-06-28T17:59

культура

россия

москва

украина

артур смольянинов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы в августе рассмотрит первый протокол на актера Артура Смольянинова*, составленный из-за неподанной отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Судебное заседание по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Смольянинова* А.С. назначено на 7 августа в 9.30", - сказано в картотеке.По данной статье грозит штраф до 50 тысяч рублей. В 2022 году Смольянинова* оштрафовали на 30 рублей за дискредитацию армии России. Минюст включил актера в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов. Смольянинов* в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявлял, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести на актера уголовное дело (произошло ли это, ведомство не сообщало). Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240527/slepakov-1948687092.html

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россия, москва, украина, артур смольянинов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)