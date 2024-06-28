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В Приморье число затопленных паводком домов выросло до 197 - РИА Новости, 28.06.2024
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02:56 28.06.2024 (обновлено: 02:57 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/primore-1955979865.html
В Приморье число затопленных паводком домов выросло до 197
В Приморье число затопленных паводком домов выросло до 197 - РИА Новости, 28.06.2024
В Приморье число затопленных паводком домов выросло до 197
Число затопленных паводком домов в нескольких районах Приморья выросло до 197, придомовых территорий – до 982, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:56
2024-06-28T02:57
происшествия
жилье
дальнереченский район
дальнереченск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Число затопленных паводком домов в нескольких районах Приморья выросло до 197, придомовых территорий – до 982, сообщает краевое правительство. По данным МЧС на четверг, в 22 населенных пунктах Приморья было затоплено 164 частных дома и 917 приусадебных участков. "В шести округах края подтоплено 197 частных домов и 982 придомовых территории. Из-за паводков транспортное сообщение отсутствует в семи населенных пунктах региона. Так, лодочные переправы организованы в населенных пунктах Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут и Дерсу Красноармейского округа. В Ханкайском округе отрезано Комиссарово, в Пожарском – Олон", - говорится в сообщении. В Красноармейском округе затоплено 377 придомовых территорий, в Дальнереченском районе - 24 частных дома и 138 придомовых территорий, в Дальнереченском городском округе - 169 домов и 447 придомовых территорий. В Дальнереченском городском округе в пунктах временного размещения находятся семь человек, в том числе один ребенок. Все жители обеспечены продуктами и предметами первой необходимости, отмечают власти. В пострадавших районах работают 117 спасателей и 58 единиц техники. В Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
https://ria.ru/20240625/patrushev-1955417009.html
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происшествия, жилье, дальнереченский район, дальнереченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, приморский край, россия
Происшествия, Жилье, Дальнереченский район, Дальнереченск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Приморский край, Россия
В Приморье число затопленных паводком домов выросло до 197

Число затопленных домов в Приморье выросло до 197, участков – почти до тысячи

© Кожемяко | официально/TelegramЗатопленные дома в результате дождевого паводка в Приморье
Затопленные дома в результате дождевого паводка в Приморье
© Кожемяко | официально/Telegram
Затопленные дома в результате дождевого паводка в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Число затопленных паводком домов в нескольких районах Приморья выросло до 197, придомовых территорий – до 982, сообщает краевое правительство.
По данным МЧС на четверг, в 22 населенных пунктах Приморья было затоплено 164 частных дома и 917 приусадебных участков.
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 18:16
"В шести округах края подтоплено 197 частных домов и 982 придомовых территории. Из-за паводков транспортное сообщение отсутствует в семи населенных пунктах региона. Так, лодочные переправы организованы в населенных пунктах Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут и Дерсу Красноармейского округа. В Ханкайском округе отрезано Комиссарово, в Пожарском – Олон", - говорится в сообщении.
В Красноармейском округе затоплено 377 придомовых территорий, в Дальнереченском районе - 24 частных дома и 138 придомовых территорий, в Дальнереченском городском округе - 169 домов и 447 придомовых территорий.
Вахтовый автомобиль с людьми, застрявший посреди реки Максимовка из-за подъема уровня воды в Тернейском районе Приморья
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В Дальнереченском городском округе в пунктах временного размещения находятся семь человек, в том числе один ребенок. Все жители обеспечены продуктами и предметами первой необходимости, отмечают власти. В пострадавших районах работают 117 спасателей и 58 единиц техники.
В Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
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25 июня, 10:22
 
ПроисшествияЖильеДальнереченский районДальнереченскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Приморский крайРоссия
 
 
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