https://ria.ru/20240628/predprinimatel-1956190399.html

Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин

Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024

Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что предприниматель - это звучит гордо, особенно в нынешних условиях санкций. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:56

2024-06-28T17:56

2024-06-28T17:59

владимир путин

россия

экономика

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что предприниматель - это звучит гордо, особенно в нынешних условиях санкций."Сейчас, в условиях санкционного режима, могу с полной уверенностью сказать, что предприниматель сегодня - это звучит гордо. Тоже без иронии говорю", - сказал он на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.Путин напомнил, что он и раньше "стоял за то, чтобы приподнять это направление деятельности".

https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика