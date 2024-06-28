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Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
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17:56 28.06.2024 (обновлено: 17:59 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/predprinimatel-1956190399.html
Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин
Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что предприниматель - это звучит гордо, особенно в нынешних условиях санкций. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:56
2024-06-28T17:59
владимир путин
россия
экономика
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что предприниматель - это звучит гордо, особенно в нынешних условиях санкций."Сейчас, в условиях санкционного режима, могу с полной уверенностью сказать, что предприниматель сегодня - это звучит гордо. Тоже без иронии говорю", - сказал он на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.Путин напомнил, что он и раньше "стоял за то, чтобы приподнять это направление деятельности".
https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин

Путин: предприниматель — это звучит гордо, особенно в условиях санкций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что предприниматель - это звучит гордо, особенно в нынешних условиях санкций.
"Сейчас, в условиях санкционного режима, могу с полной уверенностью сказать, что предприниматель сегодня - это звучит гордо. Тоже без иронии говорю", - сказал он на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
Путин напомнил, что он и раньше "стоял за то, чтобы приподнять это направление деятельности".
Выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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