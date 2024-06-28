Рейтинг@Mail.ru
Евросовет призвал нарастить военные поставки Киеву - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 28.06.2024 (обновлено: 07:23 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/postavki-1955979308.html
Евросовет призвал нарастить военные поставки Киеву
Евросовет призвал нарастить военные поставки Киеву - РИА Новости, 28.06.2024
Евросовет призвал нарастить военные поставки Киеву
Главы государств и правительств стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе выступили за наращивание военных поставок Киеву, в том числе ракет, боеприпасов и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:37
2024-06-28T07:23
в мире
евросовет
брюссель
киев
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_519a25632e06a5c53ee98405978ee042.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Главы государств и правительств стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе выступили за наращивание военных поставок Киеву, в том числе ракет, боеприпасов и систем ПВО."Евросовет призывает к наращиванию военной помощи Украине... В частности, в срочном порядке... необходимы системы ПВО, боеприпасы и ракеты", - говорится в итоговом документе саммита.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240627/promyshlennost-1955720242.html
брюссель
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3c7a73c7ca904316e37616fc6c659131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросовет, брюссель, киев, украина, россия, нато
В мире, Евросовет, Брюссель, Киев, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО
Евросовет призвал нарастить военные поставки Киеву

Евросовет призвал к наращиванию военных поставок Киеву, в том числе систем ПВО

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Главы государств и правительств стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе выступили за наращивание военных поставок Киеву, в том числе ракет, боеприпасов и систем ПВО.
"Евросовет призывает к наращиванию военной помощи Украине... В частности, в срочном порядке... необходимы системы ПВО, боеприпасы и ракеты", - говорится в итоговом документе саммита.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Европейскую промышленность похоронят послезавтра
Вчера, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоветБрюссельКиевУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала