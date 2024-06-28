https://ria.ru/20240628/postavki-1955979308.html
Евросовет призвал нарастить военные поставки Киеву
Евросовет призвал нарастить военные поставки Киеву - РИА Новости, 28.06.2024
Евросовет призвал нарастить военные поставки Киеву
Главы государств и правительств стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе выступили за наращивание военных поставок Киеву, в том числе ракет, боеприпасов и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:37
2024-06-28T02:37
2024-06-28T07:23
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Главы государств и правительств стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе выступили за наращивание военных поставок Киеву, в том числе ракет, боеприпасов и систем ПВО."Евросовет призывает к наращиванию военной помощи Украине... В частности, в срочном порядке... необходимы системы ПВО, боеприпасы и ракеты", - говорится в итоговом документе саммита.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240627/promyshlennost-1955720242.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Евросовет призвал нарастить военные поставки Киеву
Евросовет призвал к наращиванию военных поставок Киеву, в том числе систем ПВО