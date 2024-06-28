Рейтинг@Mail.ru
МВФ одобрил выделение Украине нового транша помощи - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 28.06.2024 (обновлено: 00:30 29.06.2024)
https://ria.ru/20240628/pomosch-1956239175.html
МВФ одобрил выделение Украине нового транша помощи
МВФ одобрил выделение Украине нового транша помощи - РИА Новости, 29.06.2024
МВФ одобрил выделение Украине нового транша помощи
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине, утвердив новый транш для Киева в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-28T22:52
2024-06-29T00:30
экономика
украина
киев
сша
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине, утвердив новый транш для Киева в размере 2,2 миллиарда долларов, общий объем помощи достиг 7,6 миллиарда долларов, заявили в организации. Средства, как пояснили в МВФ, пойдут на поддержку бюджета.Предыдущий, третий транш Киев получил в марте, его размер составил 880 миллионов долларов. В целом размер рассчитанной на четыре года программы EFF составляет 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в 2024 году должна выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240628/mvf-1956238548.html
https://ria.ru/20240628/sammit-1955950234.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, киев, сша, мвф
Экономика, Украина, Киев, США, МВФ
МВФ одобрил выделение Украине нового транша помощи

МВФ в пятницу одобрил выделение Украине помощи в размере 2,2 миллиарда долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине, утвердив новый транш для Киева в размере 2,2 миллиарда долларов, общий объем помощи достиг 7,6 миллиарда долларов, заявили в организации.
Средства, как пояснили в МВФ, пойдут на поддержку бюджета.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
МВФ пересмотрел прогноз по ВВП Украины в 2024 году
Вчера, 22:46
Предыдущий, третий транш Киев получил в марте, его размер составил 880 миллионов долларов.
В целом размер рассчитанной на четыре года программы EFF составляет 15,6 миллиарда долларов.
При этом Украина в 2024 году должна выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Саммит Евросоюза собрался на помойке
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаУкраинаКиевСШАМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала