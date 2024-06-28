https://ria.ru/20240628/pomosch-1956239175.html
МВФ одобрил выделение Украине нового транша помощи
МВФ одобрил выделение Украине нового транша помощи - РИА Новости, 29.06.2024
МВФ одобрил выделение Украине нового транша помощи
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине, утвердив новый транш для Киева в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-28T22:52
2024-06-28T22:52
2024-06-29T00:30
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине, утвердив новый транш для Киева в размере 2,2 миллиарда долларов, общий объем помощи достиг 7,6 миллиарда долларов, заявили в организации. Средства, как пояснили в МВФ, пойдут на поддержку бюджета.Предыдущий, третий транш Киев получил в марте, его размер составил 880 миллионов долларов. В целом размер рассчитанной на четыре года программы EFF составляет 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в 2024 году должна выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
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экономика, украина, киев, сша, мвф
Экономика, Украина, Киев, США, МВФ
МВФ одобрил выделение Украине нового транша помощи
МВФ в пятницу одобрил выделение Украине помощи в размере 2,2 миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине, утвердив новый транш для Киева в размере 2,2 миллиарда долларов, общий объем помощи достиг 7,6 миллиарда долларов, заявили в организации.
Средства, как пояснили в МВФ, пойдут на поддержку бюджета.
Предыдущий, третий транш Киев получил в марте, его размер составил 880 миллионов долларов.
В целом размер рассчитанной на четыре года программы EFF составляет 15,6 миллиарда долларов.
При этом Украина в 2024 году должна выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.