https://ria.ru/20240628/polsha-1956040038.html
Польша не будет отправлять военных на Украину даже в учебных миссиях
Польша не будет отправлять военных на Украину даже в учебных миссиях - РИА Новости, 28.06.2024
Польша не будет отправлять военных на Украину даже в учебных миссиях
Польша не будет отправлять на Украину своих военных даже в учебных миссиях, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:34
2024-06-28T10:34
2024-06-28T10:34
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ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Польша не будет отправлять на Украину своих военных даже в учебных миссиях, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Я знаю, что некоторые страны хотели бы отправиться на Украину с обучающей миссией. Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее", - сказал он в эфире польского радио. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов уже превысило "психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.
https://ria.ru/20240310/polsha-1932111452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, россия, сергей нарышкин
В мире, Польша, Украина, Россия, Сергей Нарышкин
Польша не будет отправлять военных на Украину даже в учебных миссиях
Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не будет отправлять военных на Украину