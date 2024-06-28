https://ria.ru/20240628/polsha-1956040038.html

Польша не будет отправлять военных на Украину даже в учебных миссиях

Польша не будет отправлять военных на Украину даже в учебных миссиях - РИА Новости, 28.06.2024

Польша не будет отправлять военных на Украину даже в учебных миссиях

Польша не будет отправлять на Украину своих военных даже в учебных миссиях, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:34

2024-06-28T10:34

2024-06-28T10:34

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ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Польша не будет отправлять на Украину своих военных даже в учебных миссиях, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Я знаю, что некоторые страны хотели бы отправиться на Украину с обучающей миссией. Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее", - сказал он в эфире польского радио. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов уже превысило "психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.

https://ria.ru/20240310/polsha-1932111452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, россия, сергей нарышкин