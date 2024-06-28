https://ria.ru/20240628/pogoda-1956038430.html

Синоптик рассказал о погоде на выпускной в Москве и Петербурге

Синоптик рассказал о погоде на выпускной в Москве и Петербурге - РИА Новости, 28.06.2024

Синоптик рассказал о погоде на выпускной в Москве и Петербурге

Погода на выпускной в Москве и Санкт-Петербурге будет малооблачной и теплой, в 20 часов будет около плюс 25 градусов, а к полуночи температура понизится до плюс РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:24

2024-06-28T10:24

2024-06-28T13:30

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Погода на выпускной в Москве и Санкт-Петербурге будет малооблачной и теплой, в 20 часов будет около плюс 25 градусов, а к полуночи температура понизится до плюс 20 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале."Вечер 28 июня 2024 года будет памятен многим: это время выпускных вечеров школьников! И погода будет благоприятной для проведения этих мероприятий. Вечер пятницы и в ночь на субботу в Москве и Питере погода будет малооблачной и теплой: в 20 часов в городах будет около 25 градусов, и лишь к полуночи температура понизится до 20 градусов", - написала Позднякова.Она добавила, что в прошлом году выпускной в Санкт-Петербурге тоже проходил при сухой и очень теплой погоде. Москве тогда не так повезло, ночью моросил дождь, было не выше плюс 15 градусов. Самая дождливая погода в ночь выпускного вечера была в 2015 году.

https://ria.ru/20240626/vypusknoy-1955568296.html

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общество, москва, санкт-петербург, алые паруса — 2024