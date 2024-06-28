Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде на выпускной в Москве и Петербурге - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 28.06.2024 (обновлено: 13:30 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/pogoda-1956038430.html
Синоптик рассказал о погоде на выпускной в Москве и Петербурге
Синоптик рассказал о погоде на выпускной в Москве и Петербурге - РИА Новости, 28.06.2024
Синоптик рассказал о погоде на выпускной в Москве и Петербурге
Погода на выпускной в Москве и Санкт-Петербурге будет малооблачной и теплой, в 20 часов будет около плюс 25 градусов, а к полуночи температура понизится до плюс РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:24
2024-06-28T13:30
общество
москва
санкт-петербург
алые паруса — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Погода на выпускной в Москве и Санкт-Петербурге будет малооблачной и теплой, в 20 часов будет около плюс 25 градусов, а к полуночи температура понизится до плюс 20 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале."Вечер 28 июня 2024 года будет памятен многим: это время выпускных вечеров школьников! И погода будет благоприятной для проведения этих мероприятий. Вечер пятницы и в ночь на субботу в Москве и Питере погода будет малооблачной и теплой: в 20 часов в городах будет около 25 градусов, и лишь к полуночи температура понизится до 20 градусов", - написала Позднякова.Она добавила, что в прошлом году выпускной в Санкт-Петербурге тоже проходил при сухой и очень теплой погоде. Москве тогда не так повезло, ночью моросил дождь, было не выше плюс 15 градусов. Самая дождливая погода в ночь выпускного вечера была в 2015 году.
https://ria.ru/20240626/vypusknoy-1955568296.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1624a1e621499168cc0e0ce9230a0ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, санкт-петербург, алые паруса — 2024
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Алые паруса — 2024
Синоптик рассказал о погоде на выпускной в Москве и Петербурге

Погода на выпускной в Москве и Петербурге будет малооблачной и теплой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Погода на выпускной в Москве и Санкт-Петербурге будет малооблачной и теплой, в 20 часов будет около плюс 25 градусов, а к полуночи температура понизится до плюс 20 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«
"Вечер 28 июня 2024 года будет памятен многим: это время выпускных вечеров школьников! И погода будет благоприятной для проведения этих мероприятий. Вечер пятницы и в ночь на субботу в Москве и Питере погода будет малооблачной и теплой: в 20 часов в городах будет около 25 градусов, и лишь к полуночи температура понизится до 20 градусов", - написала Позднякова.
Она добавила, что в прошлом году выпускной в Санкт-Петербурге тоже проходил при сухой и очень теплой погоде. Москве тогда не так повезло, ночью моросил дождь, было не выше плюс 15 градусов. Самая дождливая погода в ночь выпускного вечера была в 2015 году.
Московский выпускной в парке Горького - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Ракова назвала тему столичного выпускного
26 июня, 13:21
 
ОбществоМоскваСанкт-ПетербургАлые паруса — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала