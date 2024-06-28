https://ria.ru/20240628/pogoda-1956038291.html

Синоптики пообещали москвичам жару, которой не было более ста лет

Синоптики пообещали москвичам жару, которой не было более ста лет - РИА Новости, 28.06.2024

Синоптики пообещали москвичам жару, которой не было более ста лет

Июль в Москве начнется с жары, которой не было более 100 лет, в ближайшие пять дней столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку, сообщил РИА... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:24

2024-06-28T10:24

2024-06-28T10:32

общество

москва

экология в россии

евгений тишковец

серпухов

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Июль в Москве начнется с жары, которой не было более 100 лет, в ближайшие пять дней столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Если сегодня в Москве температура воздуха может повыситься до плюс 27 - плюс 30, то в выходные уже до плюс 29 - плюс 32, при этом могут брызнуть дожди. Июль начнется с жары, которой в Москве не было более века. В понедельник в пик жара может достичь плюс 30 - плюс 33, побив рекорд 1898 года - плюс 32,6, во вторник может быть ещё на градус жарче, до плюс 31 - плюс 34, и этот день тоже претендует на рекорд, превзойдя показатели 1890 года, когда было плюс 31,9. В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике - плюс 30 - плюс 33, она тоже может побить рекорд 1917 года в плюс 32,2", - рассказал Тишковец.По его словам, жителей столицы ожидают тропические ночи - не ниже плюс 15 - плюс 20. В дневные часы показатели ультрафиолетового излучения могут достигнуть опасных значений - 6-7 единиц, поэтому горожанам лучше воздержаться от долгого пребывания под палящим солнцем."Наибольшая температура поверхностного слоя воды сохраняется на реке Ока у города Серпухов - плюс 23 градуса, на остальных реках температура составляет плюс 14 - плюс 21. Благодаря жаре температура воды повысится ещё на градус-два", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240627/zhara-1955745438.html

https://ria.ru/20240623/pogoda-1954873016.html

москва

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Дарья Буймова

общество, москва, экология в россии, евгений тишковец, серпухов