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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 28.06.2024
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08:01 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/pogoda-1956001031.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 28.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:01
2024-06-28T08:01
общество
москва
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 25-30", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление будет меняться мало в течение дня, показания барометров останутся немного выше нормы и составят 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается небольшая облачность и до плюс 30 градусов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 25-30", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет дуть северный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление будет меняться мало в течение дня, показания барометров останутся немного выше нормы и составят 750 миллиметров ртутного столба.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусЭкология в России
 
 
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