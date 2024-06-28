https://ria.ru/20240628/pogoda-1956001031.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 28.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:01
2024-06-28T08:01
2024-06-28T08:01
общество
москва
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 25-30", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северный, северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление будет меняться мало в течение дня, показания барометров останутся немного выше нормы и составят 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240303/pogoda-1930808275.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидается небольшая облачность и до плюс 30 градусов